Schalding schnappt sich Vornbachs Abwehrchef Schacherbauer

Der SV Schalding-Heining treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und verpflichtet mit Thomas Schacherbauer einen erfahrenen Innenverteidiger. Der 27-Jährige wechselt im Sommer von der DJK Vornbach zum Bayernligisten und ist damit nach Adrian Böck, den es vom SV Hutthurm in den Passauer Westen zieht, die zweite Neuverpflichtung für die Spielzeit 2026/2027.
Der Neuhauser ist seit vielen Jahren eine prägende Figur bei den Gelb-Schwarzen, engagierte sich sogar abseits des grünen Rasens als Teammanager. Als Spieler gilt Schacherbauer als robuster und kopfballstarker Abwehrspieler, der auch gut kicken kann. "Es war keine leichte Entscheidung, da ich seit der Jugend bei der DJK Vornbach spiele und dem Verein sehr viel zu verdanken hab. Gleichzeitig bin ich im besten Fußballalter und möchte sportlich den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining ab der kommenden Saison und darauf, meinen Teil zum Erfolg beizutragen", lässt der Verteidiger wissen. Für Schacherbauer ist der SVS kein Neuland, denn schon 2019 versuchte er als Jungspund über das Bezirksligateam den Sprung Richtung Regionalliga zu schaffen. Doch das Engagement stand unter keinem guten Stern, denn aufgrund von Verletzungen konnte Schacherbauer lediglich vier Partien bestreiten und kehrte nach nur einem Jahr zurück zur DJK Vornbach, bei der er maßgeblich daran beteiligt war, dass es der kleine Dorfklub von der Kreis- bis in die Landesliga schaffte.
Schaldings Kaderplaner Meiko Wandl hebt die sportlichen wie menschlichen Qualitäten des Neuzugangs hervor: "Thomas ist seit Jahren der Stabilisator der Vornbacher Defensive. Mit seiner Präsenz und Führungsstärke wird er uns sofort weiterhelfen. Zudem ist er menschlich ein ganz feiner Kerl und ein guter Motivator – das wird sich positiv auf die Kabine auswirken.“