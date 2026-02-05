Schalding schnappt sich Vornbachs Abwehrchef Schacherbauer

Thomas Schacherbauer wagt den Sprung zum SV Schalding-Heining – Foto: Verein

Der Neuhauser ist seit vielen Jahren eine prägende Figur bei den Gelb-Schwarzen, engagierte sich sogar abseits des grünen Rasens als Teammanager. Als Spieler gilt Schacherbauer als robuster und kopfballstarker Abwehrspieler, der auch gut kicken kann. "Es war keine leichte Entscheidung, da ich seit der Jugend bei der DJK Vornbach spiele und dem Verein sehr viel zu verdanken hab. Gleichzeitig bin ich im besten Fußballalter und möchte sportlich den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining ab der kommenden Saison und darauf, meinen Teil zum Erfolg beizutragen", lässt der Verteidiger wissen. Für Schacherbauer ist der SVS kein Neuland, denn schon 2019 versuchte er als Jungspund über das Bezirksligateam den Sprung Richtung Regionalliga zu schaffen. Doch das Engagement stand unter keinem guten Stern, denn aufgrund von Verletzungen konnte Schacherbauer lediglich vier Partien bestreiten und kehrte nach nur einem Jahr zurück zur DJK Vornbach, bei der er maßgeblich daran beteiligt war, dass es der kleine Dorfklub von der Kreis- bis in die Landesliga schaffte.





