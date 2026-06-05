Schalding schnappt sich Tempo-Fußballer Hobelsberger

Hoffnungsträger beim SV Schalding-Heining: Hannes Hobelsberger – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining präsentiert einen Neuzugang für die Offensive: Vom FC Sturm Hauzenberg wechselt der 23-jährige Hannes Hobelsberger an den Reuthinger Weg. Für den Angreifer ist es eine Rückkehr an eine bekannte Wirkungsstätte, da er bereits in seiner Jugendzeit das SVS-Trikot getragen hat.

Mit Hannes Hobelsberger gewinnt der SV Schalding-Heining ein extrem spannendes Profil für den Angriff. Der 23-Jährige gilt als temporeicher Offensivspieler, der seine Stärken vor allem in Eins-gegen-Eins-Situationen hat und viel Zug zum Tor mitbringt. Ein großer Vortei: Der Neuzugang kennt das Umfeld bestens. Er verbrachte einen Teil seiner fußballerischen Ausbildung im Schaldinger Nachwuchs und weiß daher genau, wie der Verein tickt.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Heiko Schwarz haben mich absolut überzeugt. Ich habe schon einen Großteil meiner Jugend beim Verein verbracht, kenne das Umfeld und weiß genau, wie der SVS aufgebaut ist. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Für mich persönlich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell in die Mannschaft zu integrieren. Ich möchte mich hier fußballerisch noch einmal ein Stück weiterentwickeln und alles dafür tun, dass wir gemeinsam mit dem Team und dem gesamten Verein die gesteckten Ziele erreichen", sagt der aus Ringelai im Landkreis Freyung-Grafenau stammende Stürmer, der die vergangenen zwei Spielzeiten für den FC Sturm Hauzenberg aktiv war und die Zeit bei den Staffelberger nicht missen möchte: "Bei den Verantwortlichen des FC Sturm sowie bei der gesamten Mannschaft und den Trainern möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für die schöne und tolle gemeinsame Zeit!"





Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs ist überzeugt, dass der Neuzugang den Durchbruch bei den Grün-Weißen schaffen wird: "Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel von Hannes geklappt hat. Schon in den ersten Gesprächen wurde sofort klar: Das passt einfach. Mit seiner enormen Geschwindigkeit, seiner Dynamik und der wertvollen Erfahrung, die er in dieser Liga bereits sammeln konnte, sind wir uns sicher, dass er unserem Spiel extrem guttun und uns sofort weiterhelfen wird. Aufgrund seiner Schaldinger Vergangenheit wissen wir zudem ganz genau, dass wir mit Hannes auch menschlich einen absoluten Top-Mann als Neuzugang am Reuthinger Weg begrüßen dürfen.“