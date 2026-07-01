Schalding reist mit deutlich mehr Alternativen zu Wacker

Schaldings Coach Heiko Schwarz (re.) war dreieinhalb Jahre Profi beim SV Wacker Burghausen – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Der 3:2-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen die Amateurmannschaft des österreichischen Erstligisten Ried war enorm wichtig für das Selbstbewusstsein der neuformierten SVS-Mannschaft. "Es waren gute Sachen dabei. Zu hoch hängen dürfen wir diesen Erfolg allerdings auch nicht, denn der Gegner ist mit einer extrem jungen Mannschaft angetreten. Nach vorne waren bei uns einige gute Sachen dabei, defensiv war es auch etwas besser. Allerdings kriegen wir immer noch zu viele einfache Gegentreffer", analysiert Schaldings Übungsleiter Heiko Schwarz.





Für den Test in Burghausen hat der 36-Jährige eine klare Marschroute ausgeben: "Wir werden viel Meter machen müssen, sicherlich auch mal richtig leiden. Primär wird es darum gehen, als Team gut zu verteidigen und ekelig zu sein. Natürlich wollen wir auch den einen oder anderen offensiven Nadelstich setzen. Ergebnisse sind in der Vorbereitung zweitrangig, dennoch wollen wir mit einem ordentlichen Resultat aus dem Spiel gehen." Mit Quirin Stiglbauer, Elion Haxhosaj und den beiden Neuzugängen Thomas Schacherbauer und Thomas Flieher kehren vier zuletzt fehlende Jungs ins Aufgebot zurück.





"Das ist natürlich gut, zumal die Belastung zu dieser Phase der Vorbereitung immer noch sehr hoch ist", erklärt Schwarz, der selbst dreieinhalb Jahre das Trikot des SV Wacker Burghausen getragen hat: "Das ist zwar schon eine gefühlte Ewigkeit her, trotzdem freue ich mich, mal wieder in die Wacker-Katakomben zu kommen und vielleicht auch das eine oder andere altbekannte Gesicht zu sehen. Ich hatte beim SV Wacker eine schöne Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere."