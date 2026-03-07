Schalding punktet gegen 1860 - Hauzenberg geht in Deisenhofen leer aus

Schalding erkämpfte sich zuhause einen wichtigen Punkt gegen den Tabellenführer. Nach 16 Minuten gingen die Gäste aus München in Führung, doch Fabian Schnabel konnte wenig später ausgleichen. Kurz vor der Pause gingen die Junglöwen erneut in Führung und stellten auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie, ehe die Schaldinger in der 85. Spielminute durch Goalgetter Gallmaier noch ausgleichen konnten.

Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „Es war ein intensives Spiel. Leider sind wir durch einen Standard in Rückstand geraten, haben dann aber eine gute Reaktion gezeigt. Am Schluss hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können, deswegen geht das Unentschieden am Ende in Ordnung.“