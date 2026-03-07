Schalding punktet gegen 1860 - Hauzenberg geht in Deisenhofen leer aus

23. Spieltag der Bayernliga Süd am Samstagnachmittag: Schalding erkämpft sich ein Unentschieden gegen die Junglöwen, während Hauzenberg deutlich in Deisenhofen verliert.
Aus Hauzenberger Sicht kann man heute nicht zufrieden sein. Der Aufsteiger verliert im Auswärtsspiel deutlich gegen Deisenhofen und musste die Heimreise ohne Punkte antreten.
Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Es war ein wie erwartet schweres Spiel bei hervorragenden Bedingungen gegen ein spielstarkes Team aus Deisenhofen, das heute für uns eine Nummer zu groß war. Wir haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen und konnten froh sein, dass es zu diesem Zeitpunkt nur 0:2 stand. Mit dem 0:3 direkt nach Wiederanpfiff wurde es natürlich noch schwieriger. Trotzdem hat die Mannschaft danach eine gute Reaktion gezeigt, was uns mit Blick auf das kommende wichtige Spiel gegen Augsburg positiv stimmt. Deisenhofen war heute insgesamt die klar bessere Mannschaft, deshalb geht die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung.“
Schalding erkämpfte sich zuhause einen wichtigen Punkt gegen den Tabellenführer. Nach 16 Minuten gingen die Gäste aus München in Führung, doch Fabian Schnabel konnte wenig später ausgleichen. Kurz vor der Pause gingen die Junglöwen erneut in Führung und stellten auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie, ehe die Schaldinger in der 85. Spielminute durch Goalgetter Gallmaier noch ausgleichen konnten.
Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „Es war ein intensives Spiel. Leider sind wir durch einen Standard in Rückstand geraten, haben dann aber eine gute Reaktion gezeigt. Am Schluss hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können, deswegen geht das Unentschieden am Ende in Ordnung.“