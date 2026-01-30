Schalding leiht Jahn-Talent Mazrekaj aus Der 19-jährige Offensivspieler wechselt bis Saisonende vom Regensburger Bayernliga-Team an den Reuthinger Weg von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Abaz Mazrekaj soll den SV Schalding-Heining auf Anhieb weiterhelfen – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining geht neue Wege und vollzieht erstmals ein Leihgeschäft. Bis zum Saisonende wird Offensiv-Allrounder Abaz Mazrekaj vom SSV Jahn Regensburg dem Kader der Niederbayern angehören. Der 19-jährige Jungspund soll mithelfen, dass die Grün-Weißen in der Bayern eine erfolgreiche Restrückrunde spielen.

"Nach dem wir mit einigen angeschlagenen Spielern in die Vorbereitung gestartet sind und mit Simon Dorfner in der Offensive einen schwerwiegenden und vor allem längerfristigen Ausfall hinnehmen mussten, waren wir gezwungen, für die Frühjahrsrunde nochmals zu reagieren", erklärt Jürgen Fuchs, Teammanager des SV Schalding-Heining. Dank der engen und seit Jahren bestehenden Zusammenarbeit mit dem SSV Jahn Regensburg - der SV Schalding-Heining ist offizieller Ausbildungspartner des Drittligisten - konnte kurzfristig eine Lösung realisiert werden.







"Mit Abaz haben wir einen Spieler gefunden, der offensiv sehr variabel einsetzbar ist. Er hat beim SSV Jahn Regensburg in der U17 und U19 eine hervorragende Ausbildung genossen und im Herrenbereich bereits Bayernligaluft geschnuppert, so dass er uns von Tag eins an sofort weiterhelfen wird", ist Funktionär Fuchs überzeugt.







Auch Abaz Mazrekaj selbst blickt der neuen Aufgabe beim SV Schalding-Heining mit großer Vorfreude entgegen. Der 19-jährige Allrounder möchte die Leihe nutzen, um weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. In der Bayernliga Nord kam Mazrekaj bereits auf 28 Einsätze und verbuchte dabei sechs Scorer-Punkte (ein Tor, fünf Vorlagen). "Die Leihe gibt mir die Chance, wichtige Spielpraxis zu sammeln und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, mit dem Team erfolgreich zu sein und möglichst viele Spiele zu gewinnen", lässt der junge Neuzugang verlauten.