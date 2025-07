Schalding legt nach: Haxhosaj kommt von Unterhaching II

Der SV Schalding-Heining hat auf die angespannte Personalsituation reagiert und sich mit Elion Haxhosaj einen vielversprechenden Neuzugang gesichert. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler wechselt von der SpVgg Unterhaching II in den Passauer West. Für die Münchner Vorstädter absolvierte der Jungspund 26 Bayernliga-Einsätze (drei Treffer) und bestritt 45 Spiele in der Landesliga, bei denen er sich sechsmal in die Torschützenliste eintragen konnte.