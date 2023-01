Philipp Knochner hat sich im Training verletzt und wird daher die ersten beiden Testpartien im neuen Jahr verpassen. – Foto: Sven Leifer

Schalding legt mit Test-Doppelpack los - Sorgen um Knochner Der SVS empfängt am Freitagabend die Österreicher vom SV Ried II, am Sonntag kommt der FC Tegernheim an den Reuthinger Weg

Der SV Schalding-Heining hat Anfang dieser Woche die Vorbereitung aufgenommen. Die Grün-Weißen wollen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd verteidigen und Ende Mai die Rückkehr in die Regionalliga feiern. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Den Anfang markiert an diesem Wochenende ein Testspiel-Doppelpack. Am Freitagabend um 19 Uhr gastiert die Profireserve des österreichischen Erstligisten SV Ried am Reuthinger Weg, am Sonntag um 14 Uhr kommt der FC Tegernheim zu Besuch.

"Überraschenderweise mussten wir nicht Schneeschippen", schmunzelt SVS-Coach Stefan Köck, der seit Montag seine Jungs auf dem Kunstrasenplatz am Reuthinger Weg für die restliche Rückrunde vorbereitet. Und die Schaldinger waren schon recht fleißig, Dienstag und Mittwoch wurde ebenfalls geschwitzt. "Sehr ordentlich" waren bisher die Eindrücke, die Köck sammeln konnte. Ein Sorgenkind gibt es in der noch jungen Vorbereitung allerdings auch schon. Philipp Knochner hat sich im Training verletzt. "Es kann sein, dass Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Da müssen wir jetzt einfach abwarten und hoffen, dass es bei ihm nächste Woche wieder geht. Für die beiden Testspiele am Wochenende fällt er allerdings auf alle Fälle aus", informiert Köck. Die lange verletzten Sebastian Raml und Alex Kurz sollen im Training Schritt für Schritt wieder herangeführt werden. Beide werden gegen Ried und Tegernheim noch nicht im Kader sein. Ebenso wird Patrick Drofa nicht mitwirken, der nach intensiven Einheiten auf dem Kunstrasen über leichte muskuläre Probleme klagt.







Gegen die jungen Wikinger, wie sich die zweite Mannschaft der Innviertler selbst nennt, proben die Schaldinger gerne. In der Sommervorbereitung gab es einen 2:0-Sieg des SVS. Am Freitagabend findet nun quasi das Rückspiel statt. Die Rieder Profireserve belegt in der österreichischen Regionalliga Mitte den fünften Platz. "Sie haben vergangene Woche gegen die Bayern-Amateure getestet und sich bei der 1:3-Niederlage sehr teuer verkauft. Die werden uns gleich alles abverlangen", meint Köck.