Rocco Vicol soll beim SV Schalding-Heining schnell eine Bereicherung werden – Foto: M. Kirchberger

Schalding lässt aufhorchen: Früherer U-Nationalspieler kommt Der 21-jährige Mittelfeldmann Rocco Vicol wechselt aus Österreich vom LASK zum Bayernligisten

Sportlich läuft es für den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd bislang zufriedenstellend. Nach sechs Spieltagen steht erst eine Niederlage zu Buche und die Köck-Truppe scheint eine ordentliche Rolle spielen zu können. Um vielleicht sogar im vorderen Tabellenbereich angreifen zu können, haben sich die Grün-Weißen nochmal verstärkt. Rocco Vicol heißt der neue Mann, der im bayerischen Amateurfußball ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Linzer Athletik-Sport-Klub, allgemein bekannt als LASK, an den Reuthinger Weg.

Die Vita des Kreativspielers, der neben der österreichischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt, ist vielversprechend. Vicol gehörte jahrelang den ÖFB-Juniorennationalmannschaften an und bestritt insgesamt 25 U-Länderspiele, bei denen er sich dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Für die Amateurmannschaft des Erstligisten bestritt der Neu-Schaldinger fünf Zweitliga-Einsätze und 53 Partien in der Regionalliga, die in Österreich die dritthöchste Spielklasse ist. Dort konnte Rocco Vicol überzeugen und immerhin auch elf Treffer erzielen.



