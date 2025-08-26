Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rocco Vicol soll beim SV Schalding-Heining schnell eine Bereicherung werden – Foto: M. Kirchberger
Schalding lässt aufhorchen: Früherer U-Nationalspieler kommt
Der 21-jährige Mittelfeldmann Rocco Vicol wechselt aus Österreich vom LASK zum Bayernligisten
Sportlich läuft es für den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd bislang zufriedenstellend. Nach sechs Spieltagen steht erst eine Niederlage zu Buche und die Köck-Truppe scheint eine ordentliche Rolle spielen zu können. Um vielleicht sogar im vorderen Tabellenbereich angreifen zu können, haben sich die Grün-Weißen nochmal verstärkt. Rocco Vicol heißt der neue Mann, der im bayerischen Amateurfußball ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Linzer Athletik-Sport-Klub, allgemein bekannt als LASK, an den Reuthinger Weg.
Die Vita des Kreativspielers, der neben der österreichischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt, ist vielversprechend. Vicol gehörte jahrelang den ÖFB-Juniorennationalmannschaften an und bestritt insgesamt 25 U-Länderspiele, bei denen er sich dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Für die Amateurmannschaft des Erstligisten bestritt der Neu-Schaldinger fünf Zweitliga-Einsätze und 53 Partien in der Regionalliga, die in Österreich die dritthöchste Spielklasse ist. Dort konnte Rocco Vicol überzeugen und immerhin auch elf Treffer erzielen.
"Mit Rocco bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Mit seiner offenen Art wird er auch menschlich eine Bereicherung für unseren Kader sein", ist Schaldings Fußball-Koordinator Meiko Wandl überzeugt. Der neue Hoffnungsträger blickt seinem Gastspiel in Ostbayern erwartungsfroh entgegen: "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die mir der Verein gegeben hat, und hoffe auf eine erfolgreiche Saison.“
Ob Rocco Vicol bereits am Freitagabend im Auswärtsspiel beim SV Heimstetten im Kader des SVS stehen wird, ist noch offen. Aktuell liegt noch keine Spielgenehmigung für den ehemaligen österreichischen Junioren-Nationalspieler vor.