Schalding-Krise verschärft sich! In Überzahl 2:2 gerettet, mehr nicht 30. Spieltag: Köck: "Chancen müssen für sieben, acht Tore reichen" +++ Skeledzic: "Hätten mehr verdient gehabt, als den einen Punkt" von Sebastian Ziegert · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser

SVS-Coach Stefan Köck geht in die Knie! Schalding verpasst den so wichtigen eingeplanten Dreier gegens abgeschlagene Schlusslicht. – Foto: Eiler

Die Krise am Reuthinger Weg verschärft sich immer mehr. Auch gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Bayernliga Süd reichte es nicht zu einem Dreier. Nur gut, aus SVS-Sicht, dass Verfolger TSV Kottern am Freitagabend in Pipinsried seit längerer Zeit wieder mal leer ausging...

Heute, 14:00 Uhr SV Schalding-Heining Schalding Türkgücü München Türkgücü Mün 2 2 Abpfiff + Video Die Lage ist aber auch so angespannt genug im Passauer Westen! Während Türkgücü München nach acht Niederlagen (!) den ersten Punktgewinn des Jahres bejubeln durfte und den Direktabstieg in die Landesliga zumindest nochmal um eine Woche in die Zukunft verschieben konnte, schrumpft der Vorsprung der Niederbayern auf die Abstiegsrelegationszone immer mehr zusammen. Drei Remis, bei vier Niederlagen aus sieben Partien. Die Abstiegsgefahr ist real!



Und auch wenn Trainer Stefan Köck hinterher zu Protokoll gab, dass der SVS zahlreiche "Maustote" vergeben hatte und die "Chancen für sieben, acht Tore" reichen müssten, sah die Realität doch etwas anders aus. Schalding schaffte es nicht über lange Phasen der Partie - vor allem der zweiten Halbzeit - Druck aufzubauen und sich so auf die Siegerstraße zu spielen. Klar: Schalding hätte die Partie in Überzahl - TGMs Joker Denis Pobric sah binnen sechs Minuten eine "Blitz-Gelb-Rote" - auch noch gewinnen können. Aber der Ausgleich in Minute 89 war letztlich alles auf der Anzeigetafel. Flanke Manuel Mörtlbauer in die Box, wo Markus Gallmaier per "Flug"-Kopfball zum 2:2 einlochte.

Der zwischenzeitliche TGM-Ausgleich zum 1:1. Matija Radonjic (2.v.re.) bejubelt seinen Kopfballtreffer. – Foto: Eiler





