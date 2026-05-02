Schalding-Klassenerhalt perfekt! Hauzenberg bucht Relegation! 3:0-Heimdreier reicht dank Kottern-Patzer zum vorzeitigen Bayernliga-Verbleib für die Kicker aus dem Passauer Westen +++ Türkspor Augsburg steigt in die Landesliga ab von Sebastian Ziegert · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Eine Dreiviertelstunde nach Schlusspfiff hieß es abwarten... Weil das wichtige Parallelspiel zwischen Türkgücü München und dem TSV Kottern erst deutlich später startete als die Bayernliga-Partie in Schalding! Aber dann war's perfekt: Weil Türkgücü München den TSV Kottern 2:1 besiegt, reicht dem SVS der eigene Heimsieg über Türkspor Augsburg zum vorzeitigen Klassenerhalt!

War das wichtig! Der SV Schalding-Heining feiert nach rund zweieinhalb Monaten wieder mal einen Sieg! Und auch wenn man 50 Minuten brauchte, bis der Knoten endgültig platzte, sahen die 422 Zuschauer einen engagierten SVS. Die besseren Chancen gingen in Durchgang eins noch an die Gäste aus Augsburg. Aber mit dem 1:0 bekam Schalding einen massiven Selbstvertrauen-Boost! Fabian Stahl legte an der Strafraumkante quer und SVS-Co-Spielertrainer Manuel Mörtlbauer schlenzte die Kugel ins lange Eck (50.).



Nun war Schaldings Spiel deutlich "belebt", Türkspor sah für eine grobe Beleidigung glatt Rot, und der SVS schraubte den Spielstand auf 3:0 in die Höhe. Patrick Drofa, bei seinem letzten Heimspiel nutzte ein Brückl-Zuspiel (ebenfalls nach mehr als 400 Einsätzen sein letzten Heimspiel in Schalding 😘) und vollstreckte flach ins lange Eck (65.). Und beim 3:0 legte Mörtlbauer im Fallen quer auf Schnabel. Statt Elfmeter entschied Referee Yannick Eberhardt auf Tor, weil Schnabel den Querpass in die Maschen stocherte! "Erst war's ziemlich ausgeglichen, mit vielen Pass- und Stellungsfehlern. Aber unsere zweite Halbzeit war wesentlich besser! Mit einigen tollen Spielzügen", so SVS-Interimscoach Albert Krenn.

Biermann: "Im Namen von Türkspor entschuldige ich mich!"



"Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für Schalding. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Liga gut mithalten können. Hätten da schon 2:0 in Führung liegen können. Und dann schaden wir uns selbst durch die rote Karte. Und Schalding war danach einfach auch abgezockt", urteilte Augsburgs Spielertrainer Daniel Biermann. Und zur roten Karte gegen Ruvejd Perovic, er soll mit dem Wort "H...sohn" um sich geschmissen haben (61.). "Im Namen von Türkspor möchte ich mich entschuldigen, dass dieses Wort gefallen ist. Er hat sich auch mir gegenüber entschuldigt. Das wird er nicht nochmal machen!"





Für Türkspor Augsburg geht's nach einigen Jahren Dauer-Abstiegskampf nun also runter in die Landesliga: "Den Schritt jetzt in die Landesliga zu gehen, ist glaube ich das beste für den Verein", so Biermann, um einen Neuanfang zu starten. Die direkte Konsequenz für Sturm Hauzenberg: der Sturm darf die Abstiegsrelegation bestreiten und so noch um den Ligaverbleib kämpfen! Und der SV Schalding-Heining bucht den vorzeitigen Klassenerhalt!





