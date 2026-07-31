Schalding jubelt ultraspät - 1. Pleite für SpVgg Landshut

– Foto: Charly Becherer

Was für eine Geschichte: Hannes Hobelsberger wird nach Verletzungspause für den SV Schalding-Heining zum ersten Mal eingewechselt - und macht für den SVS direkt nach seiner Einwechslung den vielumjunbelten 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit für die Schaldinger zu Gast beim TSV 1860 II. Die SpVgg Landshut kassierte hingegen die erste Pleite der Saison - 1:3 beim FC Ismaning.



Die SpVgg Landshut hat nach den beiden überraschenden Siegen gegen Kirchanschöring und Erlbach den ersten Dämpfer in der Bayernliga Süd hinnehmen müssen. Obwohl die "Spiele" nach einem Platzverweis gegen Ismaning in der zweiten Halbzeit nominell überlegen war, setzte es vor den Toren Münchens die erste Saisonniederlage. "Heute haben wir Lehrgeld bezahlt. Wir haben nicht die Intensität auf den Platz gebracht, die uns in den ersten beiden Partien ausgezeichnet hat. Auch nach dem berechtigten Platzverweis haben wir es nicht geschafft, unsere Vorteile auszuspielen. Ja, erster Dämpfer, aber nichts passiert. Nächste Woche gegen Rosenheim wollen wir es wieder besser machen", resümierte Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier.







Wer in der 95. Minute den Ausgleich macht, dann ist das definitiv ein gefühlter Sieg! Der SV Schalding-Heining hat dank Neuzugang, Rückkehrer nach seiner Verletzung und Joker Hannes Hobelsberger einen Punkt beim TSV 1860 München II eingefahren und bleibt in der Bayernliga Süd ungeschlagen. "Hannes macht dann das Ding, das ist natürlich eine überragende Geschichte. Alles in allem ist der Punkt sicher verdient. Freilich hatten wir in der ersten Halbzeit ein wenig Glück, aber nach der Pause haben wir meines Erachtens eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich bin der Meinung, der Punkt ist verdient", betont Schaldings Coach Heiko Schwarz.



Zunächst ging gar nichts: Gewitterunterbrechung in Rosenheim! Und dann spielte nur der TSV auf. Hankofen schlug aber zurück und holte noch ein 2:2.