»Schalding ist eine tickende Zeitbombe«

So wirklich in die Gänge kommt der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd noch nicht. Zehn Punkte nach neun Partien sind eine magere Ausbeute. Auffällig auch: Auswärts ist der SVS bislang wenig erfolgreich, zuletzt gab`s in der Fremde drei Niederlagen in Folge. FuPa hat sich ausführlich mit dem spielenden Co-Trainer Markus Gallmaier über die Lage unterhalten (>>>hier geht`s zum Interview!). "Galle" ist überzeugt, dass der SVS in den kommenden Wochen zulegen wird.



Die nächste Chance, den Worten Taten folgen zu lassen, haben die Schaldinger am Sonntag. Die Grün-Weißen gastieren dann unweit des Münchner Flughafens beim starken Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig. Die Truppe aus dem dem Landkreis Erding hat sich vergangene Saison mit satten 15 Punkten Vorsprung hochsouverän den Meistertitel in der starken Landesliga Südost gesichert und hat bislang ihre Klasse auch eine Etage höher unter Beweis gestellt. Aktuell belegen die Schwaiger den fünften Tabellenplatz in der Bayernliga Süd. Anstoß in der NGL-Arena ist um 15 Uhr.