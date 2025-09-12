So wirklich in die Gänge kommt der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd noch nicht. Zehn Punkte nach neun Partien sind eine magere Ausbeute. Auffällig auch: Auswärts ist der SVS bislang wenig erfolgreich, zuletzt gab`s in der Fremde drei Niederlagen in Folge. FuPa hat sich ausführlich mit dem spielenden Co-Trainer Markus Gallmaier über die Lage unterhalten (>>>hier geht`s zum Interview!). "Galle" ist überzeugt, dass der SVS in den kommenden Wochen zulegen wird.
Die nächste Chance, den Worten Taten folgen zu lassen, haben die Schaldinger am Sonntag. Die Grün-Weißen gastieren dann unweit des Münchner Flughafens beim starken Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig. Die Truppe aus dem dem Landkreis Erding hat sich vergangene Saison mit satten 15 Punkten Vorsprung hochsouverän den Meistertitel in der starken Landesliga Südost gesichert und hat bislang ihre Klasse auch eine Etage höher unter Beweis gestellt. Aktuell belegen die Schwaiger den fünften Tabellenplatz in der Bayernliga Süd. Anstoß in der NGL-Arena ist um 15 Uhr.
Personalien SV Schalding-Heining: Michael Dietl muss weiter wegen eines hartnäckigen Blutergusses im Sprunggelenk pausieren. Die Hoffnung im Schaldinger Lager ist aber groß, dass der Mittelfeldmann kommende Woche wieder ins Training einsteigen kann. Routinier Chris Brückl hat sich im Spiel beim TSV 1860 II eine Oberschenkelzerrung zugezogen und fällt weitere ein bis zwei Wochen aus. Zudem fehlt Sebastian Sommer verletzungsbedingt.
Das sagt Schwaigs Coach Christian Donbeck: "Wir haben großen Respekt vor den Schaldingern. Die haben in den vergangenen 13 Jahren durchweg in der Bayernliga oder in der Regionalliga gespielt. Das ist wahrscheinlich die Mannschaft mit der meisten Erfahrung im höherklassigen Amateurbereich in der Liga. Und: Schalding ist eine tickende Zeitbombe! Soll heißen: Bei denen wird der Knoten irgendwann platzen und sie finden in die Spur. Für mich eine absolute Spitzenmannschaft, die am Ende ganz vorne mit dabei sein wird. Wir werden eine extrem hohe Laufbereitschaft brauchen und müssen sehr konzentriert verteidigen, um gegen sie zu bestehen."
Personalien FC Sportfreunde Schwaig: Bis auf Fabio Groß, der sich einer Schulter-OP unterziehen muss, und Felix Günzel (Zusammenprall im letzten Spiel) sind alle Mann an Bord.