Schalding II überrascht - Obernzell feiert Kleinert

Die SpVgg Ruhmannsfelden war mit einer weißen Weste (zwei Spiele, 7:0 Tore) an den Reuthinger Weg zur U23 des SV Schalding-Heining gefahren. Am Ende verbuchten die Hausherren einen unerwarteten 2:0-Erfolg und stoppten damit den Höhenflug der Lerchenfeldkicker, die im ersten Abschnitt vieles schuldig blieben. Über den ersten Saisondreier durfte sich der FC Obernzell-Erlau freuen, der dank eines späten Treffers von Benedikt Kleinert den immer noch sieglosen SV Grainet mit 1:0 in Schach hielt.