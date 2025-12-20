Schalding I souverän auf Platz 1, "Westler" scheiden aus

Der erste Turniertag der 48. Passauer Stadtmeisterschaften ist absolviert. Der SV Schalding-Heining I bestätigte seine Favoritenstellung eindrucksvoll, gewann alle drei Begegnungen und zog mit makellosen neun Punkten als Gruppensieger in den Finaltag ein. Für den Gastgeber DJK Passau-West war das Turnier dagegen bereits nach der Vorrunde beendet: Nach zwei Niederlagen und lediglich einem Dreier gegen die DJK Eintracht Patriching reichte es nicht für den Einzug in den Finaltag.

Den Auftakt gestaltete der Favorit standesgemäß: Der Bayernliga-Vertreter SV Schalding-Heining, unter der Leitung von Co-Trainer „Sepp“ Holler, eröffnete das Turnier gegen die DJK Eintracht Patriching und ließ dem Kreisklassisten beim deutlichen 6:1 keine Chance. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte dabei Jonas Griesbauer im Aufgebot der Schaldinger: Der 21-Jährige kam in der laufenden Spielzeit bislang zu keinem Pflichtspieleinsatz für den SVS, da er aktuell ein Studium in den USA absolviert. Am College der James Madison University in Virginia verbindet Griesbauer Studium und Fußball. Über die Weihnachtstage kehrte er in die Heimat zurück und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam mit seinen ehemaligen Teamkollegen auch in der Halle aufzulaufen.

Im zweiten Spiel bekam es der Veranstalter DJK Passau-West mit dem 1. FC Passau II zu tun und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Matchwinner war Trainer Betim Avdullahu, der beide Treffer erzielte. Besonders sehenswert fiel das 0:2: Der 35-Jährige erkannte, dass West-Keeper Schneider zu weit vor dem Tor stand, zog aus der eigenen Hälfte ab und traf per Distanzschuss ins leere Gehäuse.