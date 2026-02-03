Schalding holt Neuzugang aus Eltersdorf - Löblein sagt Servus

Beim SV Schalding-Heining hat sich nochmal etwas im Kader getan. Nachdem bereits in der Vorwoche mit Abaz Mazrekaj ein Offensivspieler vom B-Team des SSV Jahn Regensburg bis zum Sommer verpflichtet werden konnte, hat der Klub vom Reuthinger Weg nun auch in der Defensivabteilung nachgelegt. Timm Steiner heißt der neue Mann, der aus der Bayernliga Nord vom SC Eltersdorf in den Passauer Westen wechselt. Nicht mehr im Kader des SVS steht hingegen Nikolas Löblein, der seit Mitte September verletzungsbedingt außer Gefecht war und nur zu vier Kurzeinsätzen im Bayernliga-Team kam. Wohin es den Ex-Passauer ziehen wird, steht noch nicht fest. Gerüchten zufolge wird der 25-Jährige - wenn überhaupt - nur mehr unterklassig kicken.
Timm Steiner hat eine Nachwuchsstation beim BFC Dynamo Berlin in seiner Vita stehen. Im starken Kader des SC Eltersdorf, die Mittelfranken sind Rangzweiter der Nord-Staffel, spielte der Youngster allerdings keine Rolle und wurde in der laufenden Runde nur fünfmal eingewechselt. Beim SV Schalding-Heining hofft man dennoch, dass der Jungspund den sportlichen Durchbruch in der zweithöchsten Amateurklasse schaffen kann: "Mit Timm haben wir noch kurz vor Ende der Transferperiode die Möglichkeit bekommen, unseren Kader in der Breite besser aufzustellen. Er hat im Probetraining einen sehr guten und sympathischen Eindruck hinterlassen. Aktuell haben wir einige Fragezeichen bezüglich Verletzungen in der Mannschaft, weshalb wir sehr froh sind, dass wir Timm bis zum Saisonende für uns gewinnen konnten", informiert Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs.