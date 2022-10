Herbsttitel perfekt! Dominik Weiß, Philipp Knochner und Daniel Zillner dürfen zum 12. Mal jubeln an Spieltag 16. – Foto: Walter Brugger

Schalding holt Herbstmeisterschaft, Landsberg nach 1:2 völlig bedient 16. Spieltag - Samstag: Giftige Dachauer verlangen dem Herbstmeister alles ab +++ "2:0 und das Ding ist gegessen..." Landsberg kassiert bittere Heimpleite gegen Ismaning +++ Nur 1:0, trotz Überzahl: Memminger Schwerstarbeit bei Schlusslicht Rosenheim

Die Herbstserie ist "entschieden". Der SV Schalding-Heining ist einen Spieltag vor Hinrundenschluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Groß gefeiert wird im Passauer Westen trotzdem nicht. Und dem patzenden Verfolger aus Landsberg ist das sowieso total egal...





"Ärgerlich... Da musst du den Sack ganz einfach zumachen." Stattdessen gelang Ismaning in der absoluten Schlussphase erst der Ausgleich durch Clemens Kubina (84.), drei Minuten später das 1:2 durch Yasin Yilmaz. "Viele Chancen hatte Ismaning nicht. Aber dann eben die beiden Treffer. Sie haben zehn Minuten Druck gemacht und eben alles auf eine Karte gesetzt...", so Meissner. Jetzt ist also Schalding Herbstmeister. "Das interessiert mich gar nicht. Wir müssen selber unsere Punkte holen..." Bittere, richtig bittere Pleite gegen zuletzt sieben Mal (!) aus den letzten acht Partien sieglos gebliebene Ismaninger. Ausgerechnet zu Gast bei Spitzenteam Landsberg hat's geklappt für den FCI. Landsbergs sportlicher Leiter war hinterher verständlicherweise angefressen: "Bis zur gelb-roten Karte hatten wir die Partie definitiv voll unter Kontrolle. Mit dem 2:0... ist das Ding gegessen." Allein es fiel nicht. Timo Spennesberger gelang kurz vorm Seitentausch das 1:0, doch mehr wollte nicht klappen, trotz großer Überlegenheit. Alleine mit den Torchancen und letztlich natürlich den Treffern wollte es heute nicht so klappen beim TSV. "Ismaning hat aufgemacht. Und wir geben das Spiel aus der Hand...", schüttelte Meissner noch lange nach Schlusspfiff den Kopf.



Die Herbstmeisterschaft ist perfekt! Der SV Schalding-Heining holt an Spieltag 16 Saisonsieg Nummer zwölf dank dreier toller Treffer - gegen einen giftigen TSV Dachau. In einer umkämpften Partie war Markus Gallmaiers Kopfballtreffer eine Minute nach Wiederbeginn der Dösenöffner. Und so kippte die umkämpfte Partie noch deutlich auf die Seite des SVS. Und so hatte Dachau-Coach Alex Weiser hinterher auch einige lobende Worte für seine Rumpftruppe parat: "Uns war klar, dass wir nicht viel Ballbesitz bekommen werden. Über Nacht sind uns dann kurzfristig auch noch vier Spieler krankheitsbedingt ausgefallen. Hut ab, wie wir's dennoch gemacht haben heut'! Das 0:1 gleich nach der Halbzeit hat uns den Zahn gezogen. Am Ende war der Schaldinger Sieg dann auch verdient." Dachau stand im ersten Durchgang im 5-4-1 defensiv stabil, wagte sich aber auch mal nach vorne, und agierte vor allem richtig bissig. Mit Wiederbeginn knackte Schalding die massierten Dachauer dann aber doch! Fabian Schnabel per weiter Flanke, hoch rein, links zu Gallmaier, der per Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers klasse hoch ins lange Eck vollstreckte (47.). Nun war die Dachauer Defensivtaktik ausgehebelt, und Jonas Rossdorfer kam per sattem Volley neben den rechten Pfosten schnell zum 2:0 (59.). Weil danach auch noch Joker Patrick Drofa - klasse durchgesteckt von Daniel Zillner - via Innenpfosten einlochte (68.), war die Partie entschieden.









Die weiteren Partien des heutigen Samstags: Der FC Memmingen bleibt dran am Spitzenduo der Bayernliga Süd. Zweiter Sieg in Serie, aber der "Pflichtsieg" bei Schlusslicht Rosenheim geriet in Gefahr. Zwar gelang Dominik Stroh-Engel per "Abstauber" in Minute 26 der FCM-Führungstreffer nach Bareis-Querpass im Sechzehner. Doch danach verpassten es die Schwaben den Deckel früher draufzumachen. So mussten die Gäste bis zuletzt zittern. Auch nachdem Rosenheims Tim Kießling per glatt roter Karte in Minute 68 vom Feld musste. Weil der FC Ingolstadt II im Parallelspiel patzte, schieben sich die Memminger auf Rang drei.Die weiteren Partien des heutigen Samstags: