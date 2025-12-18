Albert Krenn wird Co-Trainer von Heiko Schwarz – Foto: Verein

Schalding: Holler sagt am Saisonende Servus - Krenn wird "Co" Beim SV Schalding-Heining kehrt ein alter Bekannter zurück und wird Assistent von Neu-Coach Schwarz Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Süd Schalding Josef Holler Albert Krenn

Beim SV Schalding-Heining geht im Mai 2026 nicht nur Chefanweiser Stefan Köck von Bord, sondern auch Co-Trainer Josef Holler. Der Wallerfinger steht seit dreieinhalb Jahren in Diensten der Grün-Weißen und wird seinen Dienst mit Ablauf der laufenden Spielzeit quittieren. Als Nachfolger konnte der Klub einen Mann mit Stallgeruch verpflichten. Albert Krenn - der als Aktiver dem Team angehört, das 2013 Bayernliga-Meister wurde und den erstmaligen Sprung in die Regionalliga schaffte - kehrt an den Reuthinger Weg zurück und wird dem künftigen Chefanweiser Heiko Schwarz als Assistenzcoach zur Seite stehen.

Albert Krenn bestritt für den SVS 135 Viertliga-Einsätze und machte auch bei seiner ersten Trainerstation eine sehr gute Figur. Der Vollblutfußballer wurde mit dem SV Hutthurm 2024 Bezirksliga-Vizemeister und holte mit seinem Team zweimal den Kreispokal. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim SV Schalding-Heining und auf die Zusammenarbeit mit Heiko Schwarz. Der Verein hat eine große Tradition und gleichzeitig großes Potenzial. Ich sehe meine Rolle darin, Heiko bestmöglich zu unterstützen, Impulse einzubringen und gemeinsam mit dem Trainerteam eine Mannschaft weiterzuentwickeln, die sich mit dem Weg und der Spielidee identifiziert. Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die gemeinsame Zeit", sagt Krenn, der seinen Posten beim SV Hutthurm im vergangene Sommer abgeben hat. "Mit Albert gewinnen wir einen Mann mit viel SVS-Erfahrung. Er hat in seiner Zeit als Spieler in Schalding viel erreicht. In den Jahren danach hat er als Cheftrainer ebenfalls viel Positives bewegt. Daher freuen wir uns sehr auf seine Rückkehr an den Reuthinger Weg", lässt Schaldings Manager Markus Clemens verlauten.









Sepp Holler ist seit dreieinhalb Jahren Co-Trainer von Stefan Köck







Sepp Holler, der den TSV Seebach als Spielercoach einst von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga führte, verlässt den niederbayerischen Spitzenklub erhobenen Hauptes: "Ich möchte mich bei Markus Clemens und Stefan Köck recht herzlich bedanken, dass sie mich 2022 dazu geholt haben, um die Bayernliga und Regionalliga mitzuerleben, und ich dort als Trainer arbeiten konnte. Es war eine super schöne Zeit, in der wir einen Aufstieg und einen starken Umbruch mit einer Kaderverjüngung geschafft haben. Ich habe in Schalding viel gelernt und mir auch viele Sachen abschauen können. Bei allen Spielern, die zu den Besten in der Region gehören, möchte ich mich bedanken, dass ich sie trainieren durfte. Natürlich möchte ich mich auch bei allen Helfern und Sponsoren bedanken, die mich von Anfang an super aufgenommen haben. Nach vier Jahren mit sehr viel Aufwand - 500 km Fahrstrecke in der Woche - und wenig Zeit für meine Familie, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um dem SV Schalding eine Neuausrichtung im Trainerteam zu ermöglichen. Ich wünsche der ganzen SVS Familie alles Gute und viel Erfolg für Ihre Zukunft."







Von Seiten des Vereins bringt man den früheren Klassen-Verteidiger eine hohe Wertschätzung entgegen: "Sepp gebührt unser allergrößter Dank. Er hat die letzten dreieinhalb Jahre mit großem Engagement für seine Aufgabe als Co-Trainer gebrannt und wird es auch noch bis zum Ende dieser Saison tun. Herzlichen Dank dafür, Sepp!"