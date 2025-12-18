Schalding: Holler sagt am Saisonende Servus - Krenn wird "Co"

Beim SV Schalding-Heining geht im Mai 2026 nicht nur Chefanweiser Stefan Köck von Bord, sondern auch Co-Trainer Josef Holler. Der Wallerfinger steht seit dreieinhalb Jahren in Diensten der Grün-Weißen und wird seinen Dienst mit Ablauf der laufenden Spielzeit quittieren. Als Nachfolger konnte der Klub einen Mann mit Stallgeruch verpflichten. Albert Krenn - der als Aktiver dem Team angehört, das 2013 Bayernliga-Meister wurde und den erstmaligen Sprung in die Regionalliga schaffte - kehrt an den Reuthinger Weg zurück und wird dem künftigen Chefanweiser Heiko Schwarz als Assistenzcoach zur Seite stehen.
Albert Krenn bestritt für den SVS 135 Viertliga-Einsätze und machte auch bei seiner ersten Trainerstation eine sehr gute Figur. Der Vollblutfußballer wurde mit dem SV Hutthurm 2024 Bezirksliga-Vizemeister und holte mit seinem Team zweimal den Kreispokal. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim SV Schalding-Heining und auf die Zusammenarbeit mit Heiko Schwarz. Der Verein hat eine große Tradition und gleichzeitig großes Potenzial. Ich sehe meine Rolle darin, Heiko bestmöglich zu unterstützen, Impulse einzubringen und gemeinsam mit dem Trainerteam eine Mannschaft weiterzuentwickeln, die sich mit dem Weg und der Spielidee identifiziert. Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die gemeinsame Zeit", sagt Krenn, der seinen Posten beim SV Hutthurm im vergangene Sommer abgeben hat. "Mit Albert gewinnen wir einen Mann mit viel SVS-Erfahrung. Er hat in seiner Zeit als Spieler in Schalding viel erreicht. In den Jahren danach hat er als Cheftrainer ebenfalls viel Positives bewegt. Daher freuen wir uns sehr auf seine Rückkehr an den Reuthinger Weg", lässt Schaldings Manager Markus Clemens verlauten.