Schalding: Herzig und Neuzugang Gülcü bilden Torhüterduo

Der SV Schalding-Heining hat eine weitere wichtige Baustelle geschlossen. Nach dem Torhüter-Youngster Philipp Röck l den Klub bekanntlich Richtung SpVgg Osterhofen verlassen wird und Leon Westner , der in der laufendenden Bayernliga-Runde immerhin fünfmal zum Einsatz kam, seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlagern wird, bestand auf der Torhüterposition Handlungsbedarf. Den Part neben Marius Herzig übernimmt mit Kaan Gülcü ein 21-jähriger Neuzugang, der aktuell noch in Diensten des West-Bezirksligisten ASCK Simbach steht.

Gülcü wurde in der Jugend bei Greuther Fürth und Wacker Burghausen ausgebildet und hatte vor seinem Wechsel zu den Innstädtern eine Station beim oberbayerischen Traditionsklub TSV Ampfing, für den den er 15 Landesliga-Einsätze absolvierte. Den junge Schlussmann verschlug es vor ein paar Jahren wegen seiner Berufsausbildung nach Oberbayern. "Wir sind sehr glücklich, dass sich ein sehr gut ausgebildeter Keeper für uns entschieden hat. Kaan, der sich im Sommer beruflich wieder in Richtung seine Heimatstadt Deggendorf orientieren wird, hat bei uns in den Gesprächen und im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mit Marius und Kaan sind wir für die neue Saison sehr gut aufgestellt.“, ist Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs überzeugt.

Kann Gülcü ist heiß auf seine neue Aufgabe beim SVS und will sich mit Platzhalter Herzig, der seit seinem Comeback - der 25-Jährige riss sich im vergangenen Sommer die Achillessehne - im April die Nummer eins bei den Grün-Weißen ist, einen Kampf um den Platz im Kasten liefern. "Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil des SV Schalding-Heining zu sein. Der Verein hat einen sehr familiären und gleichzeitig ambitionierten Eindruck auf mich gemacht. Ich bin hochmotiviert, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Jetzt heißt es voll fokussieren, Gas geben und gemeinsam mit dem Team eine starke Saison spielen.“