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Schalding hat 13 Zusagen aus dem Bestandskader
Der Bayernligist kann zudem bald zwei weitere Neuzugänge bekanntgeben
von PM · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser
Fabian Schnabel stürmt weiterhin für den SV Schalding-Heining – Foto: Simon Eiler
Die Planungen für die Spielzeit 2026/2027 biegen beim SV Schalding-Heining auf die Zielgerade ein. Geprägt ist der neue Weg auch vom künftigen Trainerteam um Chefanweiser Heiko Schwarz sowie den beiden Assistenzcoaches Albert Krenn und Markus Gallmaier.
Ein Großteil des aktuellen Kaders hat seine Zusage für den gemeinsamen Weg gegeben. Diese Spieler bilden das sportliche Fundament, auf dem das neue Trainerteam aufbauen kann. Mit Marius Herzig, Maxi Moser, Christoph Szili, Daniel Zillner, Elion Haxhosaj, Quirin Stiglbauer, Fabian Stahl, Markus Gallmaier, Sebastian Sommer, Erkam Hoxha, Fabian Schnabel, Simon Dorfner und Vincent Ketzer stehen bereits 13 Akteure fest, wobei beide Letzgenannten aufgrund ihrer Kreuzbandverletzungen noch monatelang ausfallen werden. Neben Herzig werden Lukas Ellinger, Paul Scheungrab und der aus der U19 aufrückenden Luca Lender das Torhüterteam des Bayernligisten bilden.
Zu den bereits kommunizierten Neuzugängen Adrian Böck, Thomas Schacherbauer, Andras Mityko, Rafael Oslislo, Samuel Langen und Niklas Heininger haben bereits zwei weitere Externe, die der Verein zeitnah bekanntgeben wird, ihre Zusage gegeben. Ziel ist es, weiterhin Eigengewächsen bei entsprechender Entwicklung eine wichtige Rolle zuzutrauen. Die"dritte Säule“ der Kaderplanung sieht vor, Talente über starke und konstante Leistungen in der U23 und regelmäßige Einheiten im Training der ersten Mannschaft konsequent an das Niveau heranzuführen.
"Wir leiten zur neuen Saison den nächsten Schritt des Generationswechsels ein. Es geht darum, hungrige, junge Spieler zu integrieren und gleichzeitig die Erfahrung unserer Leistungsträger als Stütze zu nutzen", gibt Kaderplaner Meiko Wandl zu Protokoll. Während wichtige Kräfte bereits verlängert haben, befinden sich die Verantwortlichen mit weiteren Akteuren im Austausch. Der SVS startet am 15. Juni in die Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison 26/27.