Schalding hat 13 Zusagen aus dem Bestandskader

Ein Großteil des aktuellen Kaders hat seine Zusage für den gemeinsamen Weg gegeben. Diese Spieler bilden das sportliche Fundament, auf dem das neue Trainerteam aufbauen kann. Mit Marius Herzig, Maxi Moser, Christoph Szili, Daniel Zillner, Elion Haxhosaj, Quirin Stiglbauer, Fabian Stahl, Markus Gallmaier, Sebastian Sommer, Erkam Hoxha, Fabian Schnabel, Simon Dorfner und Vincent Ketzer stehen bereits 13 Akteure fest, wobei beide Letzgenannten aufgrund ihrer Kreuzbandverletzungen noch monatelang ausfallen werden. Neben Herzig werden Lukas Ellinger, Paul Scheungrab und der aus der U19 aufrückenden Luca Lender das Torhüterteam des Bayernligisten bilden.



