Schalding glückt Mini-Schritt gegen FCPi: "Sind trotzdem enttäuscht"

Szili glückt das 1:0, danach verpasst Schalding die Entscheidung!

Ein 1:1 von dem niemand recht weiß, was er damit anfangen soll. "Wir wollten eigentlich drei Punkte. Und sind auch heute wieder enttäuscht übers Resultat", so SVS-Coach Stefan Köck. Und auch sein Gegenüber Sepp Steinberger stimmt ein: "Wir fangen uns aus dem Nichts per Standard das 0:1, sind dann 10 bis 15 Minuten geschwommen. Und können froh sein, nicht das 0:2 gefangen zu haben. Aber auch zu zehnt wollten wir die Partie unbedingt gewinnen. Ich bin mit Leistung und Punkt heute zufrieden."Halbzeit eins ging deutlich an die Gäste aus dem Dachauer Hinterland. Spielerisch war die Steinberger-Elf eine Klasse besser. Bei den Schaldingern vermisste man lange Zeit ein konstruktives Spiel nach vorne. Zu gehemmt trat der SVS auf und war vor allem aufs "Verhindern" aus. Dominik Weiß rettet in Minute 16 gegen Michael Bachhubers Abschluss und lenkte die Kugel an die Latte. Nico Kargers Drehschuss war wenig später zu unplatziert (25.). Gegen Fabian Schnabel verkürzte Keeper Maxi Engl auf der Gegenseite (18.). "Pipinsried ist besser reingekommen. Wir hatten nach einem guten Start zu viele leichte Ballverluste. Und waren insgesamt etwas zu passiv", erklärt Köck.





Durch eine von Christoph Szili verlängerte Choroba-Freistoßhereingabe fiel das zu diesem Zeitpunkt überraschende SVS-1:0. Der Kopfball passte haargenau ins lange Eck (62.). Danach riss bei den Gästen der spielerische Faden. Und Schalding kam zu zwei Riesenchancen. Erst scheiterte Joker Walter Kirschner frei vorm Tor (75.), dann traf Dominik Weiß nur die Querlatte (77.). Köck: "Wir haben die Chancen super ausgespielt, waren gar nicht überhastet, und bringen den Ball trotzdem nicht im Tor unter."



Und der FC Pipinsried... ließ nach starker erster Halbzeit deutlich nach und musste letztlich sogar froh sein, dass in Minute 81 der Ausgleich fiel. Mario Götzendörfer konnte auf links nicht gestoppt werden, behauptete den Ball, spielte scharf nach innen, wo Michael Bachhuber hoch unter die Latte vollstreckte. "Wir wussten ja, was uns hier für eine schwierige Aufgabe erwartet. Nach dem Resultat in Erlbach war absehbar, dass der ganz große Druck bei Schalding abgefallen ist und sie befreiter aufspielen. Halbzeit eins haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Uns hat bei einigen Torchancen der letzte Pass und die Konsequenz gefehlt", so Pipinsrieds gebürtig niederbayerischer Trainer.



Und so bleibt am Ende ein wohl leistungsgerechtes 1:1. Und zwei enttäuschte und dann doch irgendwie zufriedene Trainer...