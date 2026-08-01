🗣: Schalding findet Remis "verdient" - Pfaffenhofen “diszipliniert"

Schalding teilt sich durch einen Last-Minute-Treffer die Punkte mit den Löwen. – Foto: Simon Eiler

Am 3. Spieltag der Bayernliga Süd verlor der FC Deisenhofen gegen den SV Erlbach und Rosenheim holte einen Punkt gegen Hankofen. Die Trainerstimmen in der Übersicht.

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: » Hannes Hobelsberger trifft in der 95. Spielminute! Das ist natürlich eine überragende Geschichte. Alles in allem ist der Punkt sicher verdient. Freilich hatten wir in der ersten Halbezeit ein wenig Glück, aber nach der Pause haben wir meines Erachtens eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich bin der Meinung, der Punkt ist verdient.«

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Wir sind aus meiner Sicht sehr gut ins Spiel gekommen und waren in den ersten 15 Minuten die aktivere Mannschaft. Dann geht Schwaig mit 1:0 in Führung und hatte danach definitiv mehr Spielanteile. Wir mussten diese Phase überstehen.

In der zweiten Halbzeit fand ich, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, vielleicht sogar mit den größeren Spielanteilen für uns. Gleichzeitig hatte Schwaig am Ende die bessere Chance. Das Spiel war insgesamt so, dass es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hätte kippen können. Wir sind natürlich glücklich, weil mit der letzten Aktion des Spiels der Kopfball von Schwaig an die Latte geht. Deshalb sind wir mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, gegen einen sehr starken Gegner und auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Gratulation an die Mannschaft für den Auswärtssieg! Nach einem 4:1-Auswärtssieg gibt es nicht viel zu kritisieren. Wir haben heute in Kottern ein sehr diszipliniertes und reifes Auswärtsspiel gezeigt. Defensiv haben wir unsere Struktur über die gesamte Spielzeit hinweg gut gehalten, konzentriert verteidigt und dem Gegner aus dem Spiel heraus wenig bis gar keine Möglichkeiten erlaubt. Nach vorne haben wir immer wieder gute Lösungen gefunden und uns im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielen auch spielerisch deutlich gesteigert. Der Sieg war ein Erfolg des gesamten Kollektivs. Jeder Spieler, egal ob in der Startelf oder nach seiner Einwechslung, hat seine Aufgabe hervorragend erfüllt und seinen Beitrag geleistet. Mit unserem Saisonstart sind wir sehr zufrieden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen. Wir wollen uns weiter an die Bayernliga anpassen und uns kontinuierlich verbessern. Heute genießen wir den Sieg, bevor wir ab morgen den Fokus voll auf die Vorbereitung für das Heimspiel gegen 1860 München II richten.« Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »Das war heute eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben über 90 Minuten keine Leistung gezeigt, die dem Anspruch eines Bayernliga-Teams gerecht wird. Wir waren in nahezu jeder Situation einen Schritt zu spät, haben viel zu viele einfache Fehlpässe gespielt und nie richtig Zugriff auf das Spiel bekommen. Uns haben heute die Aggressivität, die Intensität und die Überzeugung gefehlt. Mit so einer Leistung kannst du in der Bayernliga kein Spiel gewinnen. Wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen und waren sowohl mit als auch gegen den Ball nicht auf dem Niveau, das wir von uns erwarten. Wir müssen die Niederlage so deutlich annehmen, wie sie war. Jeder Einzelne muss sich hinterfragen, denn das war insgesamt keine bayerligataugliche Leistung. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, im Training die passende Reaktion zu zeigen und im nächsten Spiel ein ganz anderes Gesicht zu präsentieren.«

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailling: »Natürlich war es eine sehr schwierige Situation. Das Aufwärmen wurde abgebrochen, danach mussten wir eineinhalb Stunden bis zum erneuten Anpfiff warten. Dementsprechend hatten wir in der ersten Halbzeit schon Probleme, richtig ins Spiel zu finden. Rosenheim hat ihre ersten zwei Torchancen gnadenlos genutzt und wir hatten dann auch etwas Glück, dass sie das 3:0 nicht noch vor der Halbzeit nachlegen konnten. Wir haben uns in der Halbzeitpause viel vorgenommen, sind mit gewaltigem Schwung aus der Kabine gekommen und konnten dann den Anschlusstreffer sowie den Ausgleich erzielen. Am Ende haben beide Mannschaften auf Sieg gespielt. Es waren sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Chancen vorhanden. Nach dem Spielverlauf sind wir am Ende froh, den Punkt mit nach Hause genommen zu haben. Es war ein außergewöhnliches Auswärtsspiel unter besonderen Umständen. Dementsprechend müssen wir den Punkt so hinnehmen und blicken jetzt mit Vorfreude auf das nächste Heimspiel.« Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: » Wir haben 15 Minuten gebraucht um ins Spiel zu kommen, ab diesem Zeitpunkt dann aber immer wieder gute Angriffe gefahren und sind auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir mehrmals die Chance zum 3:0. Mit Beginn der zweiten Hälfte kamen wir erneut nicht gut in die Zweikämpfe und Hankofen hat unsere Fehler zum 2:1 und 2:2 ausgenutzt.

In der Folge versuchten beide Teams auf Sieg zu spielen wobei die zwingenderen Chancen auf unserer Seite waren. «

Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: » Es war ein gutes Auswärtsspiel von uns beim SV Heimstetten. Mit einem derartigen Tor früh in Rückstand zu geraten, erfordert im Anschluss schon ein gewisses Maß an Resilienz. Die Mannschaft hat sowohl defensiv als auch offensiv mutig weitergespielt, was in vielen gewonnenen Zweikämpfen, zweiten Bällen und Ballbesitzphasen mündete. Unsere offensive Strafraumbesetzung war ausbaufähig. Nach unserem 1:1 durch Karpouzidis wurde Heimstetten wieder offensiver und es war wichtig, dass wir diesen Punkt geholt haben. Auch wenn wir durch Luburic nach schöner Vorarbeit von Fejzullahi noch eine Riesenchance auf das 2:1 hatten. Insgesamt gehen wir mit einem positiven Gefühl in die nächste Woche!«