Schalding: Ende des Schreckens - oder Schrecken ohne Ende

Der Aufarbeitungsprozess am Reuthinger Weg läuft auf Hochtouren. Warum ging die Frühjahrsrunde trotz vielversprechender Vorbereitung und siegreichem Auftaktspiel in Kirchanschöring so gewaltig schief? Die Zahlen des Schreckens: Zehn Partien in Folge ohne Sieg. In diesem Zeitraum drei Punkte geholt, die letzten drei Partien allesamt verloren. Das sind Werte eines Absteigers. Der Umbruch ist bereits im Gange, einige Akteure werden die Schaldinger verlassen. Bislang stehen drei Neuzugänge fest: Torhüter Kaan Gülcü (ASCK Simbach), Simon Dorfner (SpVgg Unterhaching II) und Fabian Stahl (1. FC Passau) werden den SVS verstärken, einige weitere neue Gesichter dürften folgen.