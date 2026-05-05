Schalding eist Heininger von Hauzenberg los

Niklas Heininger zieht es zum SV Schalding-Heining – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und verstärkt sich in der Defensive. Mit Niklas Heininger wechselt ein Innenverteidiger vom Ligakonkurrenten FC Sturm Hauzenberg in den Passauer Westen. Der 22-Jährige ist eigentlich noch bis zum 30. Juni 2027 an die Staffelberger gebunden. Die beiden Klubs konnten sich aber auf eine Vertragsauflösung verständigen. Der Defensivspezialist ist seit Mitte März verletzt, steht aber seit ein paar Tagen wieder im Training und wird im Saisonendspurt nochmal eine Option für die Schützlinge von Alexander Geiger und Dominik Schwarz sein.

Nach seiner Zeit beim Profi-Nachwuchs in der Oberpfalz und zuletzt drei Jahren in Hauzenberg zieht es den Verteidiger nun zurück zum SVS. Jürgen Fuchs ist überzeugtvon den Fähigkeiten Heiningers überzeugt: "Durch seine fußballerischen Qualitäten und die Erfahrungen, die er bereits im Herrenbereich sammeln konnte, wird er schnell seinen Platz bei uns finden und ein wertvoller Bestandteil für die Zukunft des SVS sein. Wir freuen uns sehr, dass es mit Niklas geklappt hat.“ Mit dem FC Sturm Hauzenberg wurde der gebürtige Vilshofener vor einem Jahr Landesliga-Meister und war in der Abwehr-Zentrale eine unumstrittene Stammkraft. In der Bayernliga bestritt der Neu-Schaldinger bisher 18 Einsätze - davon 17 über die komplette Spieldauer. Niklas Heininger verbrachte bereits einen Teil seiner frühen Jugendzeit beim SV Schalding-Heining. Nach seiner Zeit am Reuthinger Weg führte ihn sein Weg über die SpVgg GW Deggendorf bis in das Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg. "Niklas hat eine exzellente Ausbildung genossen. Er war bereits in jungen Jahren bei uns und hat später beim Jahn den Feinschliff für den Herrenbereich bekommen“, betont Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs.

Für Heininger war vor allem die sportliche Perspektive ausschlaggebend für den Wechsel: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt. Sie haben mir einen klaren Plan vorgelegt, auf den ich richtig Lust habe und für den ich in der nächsten Saison brenne“, verrät der Neuzugang.





Neben der sportlichen Ausrichtung spielte auch die emotionale Bindung zum Verein eine große Rolle. Heininger trug bereits in der Jugend das Trikot der Grün-Weißen und erinnert sich gerne an diese Zeit zurück: "Ich kenne das familiäre Umfeld beim SVS noch aus meiner Jugendzeit. Genau diese Atmosphäre gefällt mir sehr gut und macht den Verein für mich aus. Hier sehe ich mich absolut.“ Ein weiterer Faktor, der den Wechsel besonders reizvoll macht, ist die familiäre Konstellation. Niklas’ jüngerer Bruder ist bereits im Verein für die U23 aktiv. "Es ist natürlich extrem cool, dass mein Bruder schon beim SVS spielt. Ich hoffe sehr, dass es sich mal ergibt, dass wir gemeinsam für eine Mannschaft auf dem Platz stehen“, blickt der 22-Jährige voller Vorfreude voraus.