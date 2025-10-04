Schalding dreht Partie gegen Türkgücü und siegt 3:1

Das Spiel begann gemächlich, beide Teams tasteten sich zunächst ab, ohne großes Risiko. Die erste echte Torchance sollte dann jedoch gleich sitzen – und die hatte Türkgücü. In der 28. Minute spielte die Heimelf einen präzisen Pass durch die Schnittstelle der Schaldinger Abwehr. Mohamad Awata war auf und davon, ließ mit einem feinen Haken noch einen Verteidiger aussteigen und schob souverän zum 1:0 ein. Die Führung wie aus dem Nichts – doch die Freude sollte nicht lange währen. Schalding zeigte sich keineswegs geschockt und drängte auf den Ausgleich. In der 37. Minute hatten die Grün-Weißen den Torschrei schon auf den Lippen, doch Markus Gallmaiers Kopfball klatschte nur an den Pfosten. Der Ausgleich lag in der Luft – und zwei Minuten später zappelte der Ball dann auch im Netz: Nach einem Freistoß landete das Spielgerät erneut am Aluminium, diesmal reagierte Christoph Szili am schnellsten und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1-Ausgleich über die Linie (39.). Mit diesem gerechten Remis ging es in die Pause – und aus der kamen die Schaldinger sehr stark zurück. Sie übernahmen sofort die Kontrolle und setzten Türkgücü unter Druck. In der 55. Minute dann der verdiente Lohn: Szili eroberte im Mittelfeld die Kugel, spielte einen überragenden Pass durch die Abwehr, Markus Gallmaier behielt die Übersicht und legte quer auf Simon Dorfner – der hatte keine Mühe und schob locker zum 2:1 ein. Nur sieben Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Gastgeber: Ein perfekt vorgetragener Angriff der Gäste landete über Patrick Drofa im Rückraum bei Markus Gallmaier – und der vollstreckte wie gewohnt eiskalt zum 3:1 (62.). Es war die Vorentscheidung. Türkgücü versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch die Defensive der Schaldinger stand kompakt, warf sich in jeden Ball und setzte durch Konter immer wieder gefährliche Nadelstiche. Am Ende blieb es beim 3:1 – ein hochverdienter Erfolg für den SV Schalding-Heining, der mit spielerischer Klasse und mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugte.