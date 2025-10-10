Schalding: Die Richtung stimmt - Erfreuliches Comeback steht an

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, diese Serie möchte der SV Schalding-Heining gerne ausbauen in der Bayernliga Süd. Am morgigen Samstag ist der FC Deisenhofen zu Gast am Reuthinger Weg. Mit einem Heimsieg über die Truppe aus der Gemeinde Oberhaching südlich von München würde der SVS in der Tabelle an Deisenhofen vorbeiziehen. Anstoß ist um 14 Uhr.

Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen: "Mit der Punkteausbeute aus den vergangenen Partien können wir sehr zufrieden sein. Auch die Leistungen waren durchaus ansprechend. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir zuhause nachlegen können. Mit dem FC Deisenhofen erwartet uns eine starke Mannschaft, die jetzt auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit in der Bayernliga unterwegs ist. Das wird wieder eine knackige Aufgabe, aber einfache Aufgaben gibt es in der Bayernliga ohnehin nicht.

Personalien SV Schalding-Heining: Jetzt soll`s klappen: Routinier Christian Brückl, der nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim TSV 1860 München II Anfang September nicht mehr im Einsatz war, kehrt in den Kader zurück. Nach wie vor raus sind die langzeitverletzten Quirin Stiglbauer und Sebastian Sommer.



Das sagt Deisenhofens Coach Andreas Pummer vor der Fahrt in die Dreiflüßestadt: "Nach der schwachen Vorstellung und der 1:5-Niederlage in Gundelfingen haben wir zuletzt gegen Schwaig zum Glück gleich wieder in die Spur gefunden. In Schalding erwartet uns nun ein schwieriges Auswärtsspiel, wo viel Körperlichkeit gefragt sein wird."



Personalien FC Deisenhofen: Kranke und angeschlagene Spieler machten Andy Pummer in der vergangenen Woche das Leben schwer. Die Lage hat sich allerdings merklich entspannt. Bis auf den weiterhin kranken Tobias Seidl kehren alle Akteure in den Kader zurück.