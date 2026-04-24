Schalding: Aufbruchstimmung? Noch nicht, aber ... - Sturm vs. Ismaning

Sowohl für den SV Schalding-Heining als auch für den FC Sturm Hauzenberg geht am morgigen Samstag der Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd weiter. Der SVS konnte im Spiel eins nach der Ära Stefan Köck nicht den erhofften Befreiungsschlag landen und musste sich am Dienstag vor heimischer Kulisse mit einem 2:2 gegen den TSV Nördlingen zufriedengeben. Nun hofft das Interimstrainer-Trio Albert Krenn, Manuel Mörtlbauer und Markus Gallmaier darauf, dass in Deisenhofen endlich der Knoten platzt. Nichts Neues indes von der Sturm-Front: Hauzenberg ist auswärts weiterhin nur ein laues Lüftchen, das hat der Auftritt am Dienstag beim Nachholspiel in Pipinsried wieder gezeigt. Die Truppe vom Staffelberg hatte im Dachauer Hinterland keine Chance und kam mit 0:5 unter die Räder. Jetzt stehen die Hauzenberger vor dem enorm wichtigen Heimspiel gegen den FC Ismaning.
Personalien SV Schalding-Heining: Daniel Zillner, der am Dienstag gegen Nördlingen passen musste, ist weiterhin angeschlagen. Einsatz fraglich! Definitiv ausfallen werden die langzeitverletzten Vincent Ketzer, Simon Dorfner und Sebastian Sommer.
Andreas Pummer (Cheftrainer FC Deisenhofen)
"Die vergangenen Wochen waren schon ein bissl ernüchternd für uns. Trotzdem sind wir in der komfortablen Lage, einige Dinge austesten und unsere jungen Spieler an die Bayernliga heranführen können. Wir können frei von der Leber weg spielen. Hinten stehen wir aktuell recht sattelfest, nach vorne müssen wir effektiver werden."
Personalien FC Deisenhofen: Björn Jost fällt wegen einer Achillessehnenentzündung bis Saisonende aus. Tobias Nickl weilt im Urlaub. Einen Schockmoment gab`s im Abschlusstraining am Donnerstag: Stephan Kopp, gerade nach Kreuzbandriss zurückgekehrt, verdrehte sich ohne Fremdeinwirkung erneut das Knie. Es steht wieder zu befürchten, dass das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Das ist eine Katastrophe. Ganz, ganz bitter", fühlt Pummer mit seinem Schützling. Auch Jakob Lippmann fehlt langzeitverletzt.
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Nico Wipplinger kehrt in den Kader zurück nach überstandener Grippe, ansonsten gibt es keine Veränderungen. Joris Wagner fehlt weiterhin verletzt, Johannes Stingl befindet sich im Aufbautraining
Xhevat Muriqi (Cheftrainer FC Ismaning)
"Ich glaube nicht, dass es das entscheidende Spiel für uns wird. Aber klar ist auch: In unserer Situation zählen nur Siege und wir wollen in Hauzenberg den Dreier holen. Die heimstarken Hauzenberger werden uns das Leben so schwer wie möglich machen, dagegen müssen wir uns wehren."
Personalien FC Ismaning: Vor dem Saison-Endspurt plagen den FCI kaum Sorgen. Die Gäste melden Vollbesetzung!