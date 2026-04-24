Schalding: Aufbruchstimmung? Noch nicht, aber ... - Sturm vs. Ismaning

Viel Zeit bleibt Albert Krenn und seinen Mitstreitern nicht mehr, um den SV Schalding gerade noch rechtzeitig wieder in die Spur zu bringen. – Foto: Simon Eiler

Sowohl für den SV Schalding-Heining als auch für den FC Sturm Hauzenberg geht am morgigen Samstag der Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd weiter. Der SVS konnte im Spiel eins nach der Ära Stefan Köck nicht den erhofften Befreiungsschlag landen und musste sich am Dienstag vor heimischer Kulisse mit einem 2:2 gegen den TSV Nördlingen zufriedengeben. Nun hofft das Interimstrainer-Trio Albert Krenn, Manuel Mörtlbauer und Markus Gallmaier darauf, dass in Deisenhofen endlich der Knoten platzt. Nichts Neues indes von der Sturm-Front: Hauzenberg ist auswärts weiterhin nur ein laues Lüftchen, das hat der Auftritt am Dienstag beim Nachholspiel in Pipinsried wieder gezeigt. Die Truppe vom Staffelberg hatte im Dachauer Hinterland keine Chance und kam mit 0:5 unter die Räder. Jetzt stehen die Hauzenberger vor dem enorm wichtigen Heimspiel gegen den FC Ismaning.