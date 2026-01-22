Schalding angelt sich Hutthurms Top-Mann Böck

Der SV Schalding-Heining kann seinen ersten Sommer-Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Adrian Böck schließt sich zur neuen Saison dem Bayernligisten an und wechselt an den Reuthinger Weg. Für seinen Heimatverein hat der Offensiv-Allrounder 10 Landesligaeinsätze (vier Tore) und 128 Partien in der Bezirksliga (79 Treffer) bestritten, gehört seit Jahren zu den Top-Spielern der Region.

Der 25-Jährige sieht den Wechsel in den Passauer Westen als wichtigen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung an: "Ich bin jetzt mit meinen 25 Jahren im besten Fußballalter und wollte schon immer ausprobieren, wie hoch es bei mir irgendwann einmal gehen kann." Ausschlaggebend für den Schritt von "Huading" zum SVS ist vor allem das sportliche Umfeld sowie die Perspektive beim Fünftligisten. "In Schalding spielen viele junge, gute Spieler. Außerdem waren die beiden Trainer ein sehr großer Punkt, warum ich mich für den Wechsel entschieden habe", informiert Böck. Für die kommende Saison hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt: "Ich möchte viel Spielzeit sammeln und vor allem wieder komplett fit werden. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und darauf, Teil des SV Schalding-Heining zu sein.“ Seit Monaten setzt eine Schulterverletzung den Wirbelwind außer Gefecht und beeinträchtig ihn aktuell immer noch.

"Adrian ist ein quirliger und technisch sehr versierter Spieler, der auch durch sein sehr angenehmes und sympathisches Wesen perfekt zum SV Schalding-Heining passen wird. Durch seine fußballerischen Qualitäten und die Erfahrungen, die er bereits im Herrenbereich sammeln konnte, wird er schnell seinen Platz bei uns finden und ein wertvoller Bestandteil für die Zukunft sein. Wir freuen uns, dass es mit Adrian endlich geklappt hat und sind überzeugt, dass er sich beim SVS perfekt weiterentwickeln kann", ist Teammanger Jürgen Fuchs überzeugt.