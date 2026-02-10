Schalding angelt sich Deggendorfer Defensivtalent

Andras Mityko hat sich für einen Wechsel zum SV Schalding-Heining entschieden – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining kann für die kommende Spielzeit einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Andras Mityko wechselt im Sommer von der SpVgg Deggendorf zum SVS und verstärkt damit den Kader des künftigen Chefanweisers Heiko Schwarz.

Der junge Defensivspieler durchlief seine fußballerische Ausbildung in Deggendorf und blickt auf äußerst erfolgreiche Jugendjahre zurück. Über mehrere Spielzeiten hinweg überzeugte er im höherklassigen Nachwuchsbereich durch konstante Leistungen und schaffte frühzeitig den Übergang in den Herrenfußball. Auch in seinem ersten Herrenjahr bei der SpVgg Deggendorf wusste Mityko zu überzeugen und bestätigte sein hohes Entwicklungspotenzial. "Die Jugendjahre in Deggendorf waren für mich sehr erfolgreich und werden mir immer positiv in Erinnerung bleiben. Jetzt freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining, möchte mich dort beweisen und sehe den Wechsel als nächsten Schritt in meiner Entwicklung“, erklärt der 18-jährige Jungspund zu seinem Wechsel.

Der SV Schalding-Heining verpflichtet mit ihm nicht nur einen aktuellen Bayernauswahlspieler, sondern auch einen Akteur, der variabel einsetzbar ist. Der Linksfuß kann sowohl Innen,- wie auch Außenverteidiger spielen. "Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt er zudem auch auf menschlicher Ebene – als absoluter Teamplayer und positiver Charakter", steht in der Pressemitteilung des Klubs.