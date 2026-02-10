Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Schalding angelt sich Deggendorfer Defensivtalent
Der 18-jährige Andras Mityko wagt kommende Saison den Sprung zum Bayernligisten
von PM / ts · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Andras Mityko hat sich für einen Wechsel zum SV Schalding-Heining entschieden – Foto: Verein
Der SV Schalding-Heining kann für die kommende Spielzeit einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Andras Mityko wechselt im Sommer von der SpVgg Deggendorf zum SVS und verstärkt damit den Kader des künftigen Chefanweisers Heiko Schwarz.
Der junge Defensivspieler durchlief seine fußballerische Ausbildung in Deggendorf und blickt auf äußerst erfolgreiche Jugendjahre zurück. Über mehrere Spielzeiten hinweg überzeugte er im höherklassigen Nachwuchsbereich durch konstante Leistungen und schaffte frühzeitig den Übergang in den Herrenfußball. Auch in seinem ersten Herrenjahr bei der SpVgg Deggendorf wusste Mityko zu überzeugen und bestätigte sein hohes Entwicklungspotenzial. "Die Jugendjahre in Deggendorf waren für mich sehr erfolgreich und werden mir immer positiv in Erinnerung bleiben. Jetzt freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining, möchte mich dort beweisen und sehe den Wechsel als nächsten Schritt in meiner Entwicklung“, erklärt der 18-jährige Jungspund zu seinem Wechsel.
Der SV Schalding-Heining verpflichtet mit ihm nicht nur einen aktuellen Bayernauswahlspieler, sondern auch einen Akteur, der variabel einsetzbar ist. Der Linksfuß kann sowohl Innen,- wie auch Außenverteidiger spielen. "Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt er zudem auch auf menschlicher Ebene – als absoluter Teamplayer und positiver Charakter", steht in der Pressemitteilung des Klubs.
SVS-Kaderplaner Meiko Wandl ist vom Neuzugang überzeugt: "Andi bringt großes Potenzial mit, ist aktueller Bayernauswahlspieler und hat über Jahre sehr konstante Leistungen gebracht – sowohl im höherklassigen Jugendbereich als auch in seinem ersten Herrenjahr bei der SpVgg GW Deggendorf. Er hat ein sehr gutes Mindset, weiß genau, was er will, und wir sind überzeugt, dass er seinen Weg beim SV Schalding-Heining machen wird." Nach Adrian Böck und Thomas Schacherbauer ist Mityko der dritte Neuzugang, der in der Spielzeit 2026/2027 das Trikot der Grün-Weißen überstreifen wird.