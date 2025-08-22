Schalding 4:0 gegen Garham, Künzing machts souverän in Hofkirchen

Bezirksliga Ost, der 7. Spieltag am Freitagabend: Die Zweitvertretung vom SV Schalding-Heining gewann klar mit 4:0 gegen den Favoriten aus Garham. Eine stabile Defensive und eine herausragende Chancenverwertung waren der Schlüssel zum Erfolg.
Künzing führte nach einer Viertelstunde schon mit 2:0. Hofkirchen stemmte sich dagegen und hatte noch die ein oder andere Chance für den Anschlusstreffer, doch die Kugel wollte nicht über die Linie. In der 64. Minute gelang den Gästen dann die Vorentscheidung mit dem Treffer zum 3:0. Ein verdienter Sieg für die Römer.
Der Absteiger aus Deggendorf war bei Hutthurm zu Gast. Die Heimelf von Stefan Richter ging mit der ersten Offensivaktion in Führung, doch Deggendorf glich noch vor der Halbzeit aus. Im zweiten Durchgang war es ein munteres Hin und Her, doch Hutthurm konnten ihre Chancen nutzten und gingen somit als Sieger vom Feld.
Stefan Richter, Trainer SV Hutthurm: "Es war wie erwartet ein schweres Spiel gegen einen spielstarken Gegner aus Deggendorf. Wir konnten mit der ersten Aktion in Führung gehen, was uns natürlich sehr in die Karten gespielt hat. Durch einen kapitalen Bock konnten die Gäste ausgleichen, anschließend hatte Deggendorf auch mehr vom Spiel. Wir haben aber sehr gut dagegen gehalten und im zweiten Durchgang unsere Chancen genutzt. Somit haben wir am Ende auch nicht unverdient gewonnen."
Manuel Mörtlbauer, Trainer SV Schalding-Heining: "Ein verdienter 4:0-Heimsieg heute! Die frühe Gelb-Rote Karte für Garham hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Wir haben die Standardsituationen heute hinten sehr gut verteidigt und vorne konnten wir zwei veredeln, das hat heute sehr gut geklappt. Wir haben es auch bis in die 90. Minute konzentriert zu Ende gespielt, heute gibt es als Coach nichts auszusetzen, ich bin mega stolz auf die Leistung der Mannschaft."
Fabian Burmberger, Spielertrainer FC Künzing: "Am Ende kann man schon sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und führten nach 15 Minuten schon mit 2:0. Kurz vor der Pause hatten wir etwas Glück, dass wir nicht das 2:1 kassiert haben. Auch nach der Pause hatte Hofkirchen die Chance, den Anschluss zu erzielen, doch auch diese Chance haben sie liegen lassen. Nach unserem 3:0 haben wir das Spiel souverän zu Ende gespielt. Wir hatten heute aber insgesamt mehr vom Spiel gehabt und hatten auch mehr Torchancen. Also wie anfangs schon erwähnt: Ein verdienter Sieg und die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit."