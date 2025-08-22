Schalding 4:0 gegen Garham, Künzing machts souverän in Hofkirchen

Bezirksliga Ost, der 7. Spieltag am Freitagabend: Die Zweitvertretung vom SV Schalding-Heining gewann klar mit 4:0 gegen den Favoriten aus Garham. Eine stabile Defensive und eine herausragende Chancenverwertung waren der Schlüssel zum Erfolg.

Künzing führte nach einer Viertelstunde schon mit 2:0. Hofkirchen stemmte sich dagegen und hatte noch die ein oder andere Chance für den Anschlusstreffer, doch die Kugel wollte nicht über die Linie. In der 64. Minute gelang den Gästen dann die Vorentscheidung mit dem Treffer zum 3:0. Ein verdienter Sieg für die Römer.

Der Absteiger aus Deggendorf war bei Hutthurm zu Gast. Die Heimelf von Stefan Richter ging mit der ersten Offensivaktion in Führung, doch Deggendorf glich noch vor der Halbzeit aus. Im zweiten Durchgang war es ein munteres Hin und Her, doch Hutthurm konnten ihre Chancen nutzten und gingen somit als Sieger vom Feld.