Schalding 2 verpflichtet Mittelstürmer

Eldan Ramovic hat sich dem SV Schalding-Heining angeschlossen – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining vermeldet eine weitere Verstärkung für seine Bezirksliga-Mannschaft. Vom A-Klassenmeister VfB Passau Grubweg wechselt Eldan Ramovic zu den Grün-Weißen. Mit 19 Saisontreffern hatte der Angreifer maßgeblichen Anteil am Titelgewinn seiner Truppe, die er nach einem einjährigen Gastspiel wieder verlässt. Zuvor kickte der aus Montenegro stammenden Fußballer beim SV Hutthurm, für den Ramovic 33 Bezirksliga-Einsätze bestritt und sich dabei achtmal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Mit dem Neuzugang gewinnt die Schaldinger U23 ein wichtiges Puzzleteil für das Angriffsspiel. Als klassischer Mittelstürmer bringt er genau die Qualitäten mit, die im gegnerischen Strafraum den Unterschied ausmachen können und die dem Rangsechsten der Vorsaison helfen sollen, an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen.







"Mit Eldan haben wir nun einen echten Neuner im Team. Er fühlt sich im gegnerischen Sechzehner am wohlsten, strahlt genau die richtige Präsenz aus und wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Spielweise enorm weiterhelfen. Auch menschlich passt er hervorragend zu uns und wird sich ohne jegliche Probleme in die Truppe einfügen", ist Schaldings U23-Chefanweiser Manuel Mörtlbauer überzeugt.







