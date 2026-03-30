Schaibing: Coach Breu hat Handtuch geworfen Der 36-jährige Übungsleiter des Tabellenvorletzten der Kreisklasse Passau gibt nach der sechsten Niederlage in Folge auf von Thomas Seidl · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Mario Breu hat die DJK Schaibing auf eigenem Wunsch verlassen – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die DJK Schaibing muss ohne ihren bisherigen Chefanweiser Mario Breu - der ab Juni den FC Straßkirchen betreuen wird - in den Saisonendspurt der Kreisklasse Passau/Freyung gehen. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Dreisessel hat der 36-jährige Übungsleiter seinen Rücktritt erklärt. Wer den Tabellenvorletzten in der Restsaison anleiten wird, steht noch nicht fest.

Breu kam im Sommer 2024 zur DJK Schaibing und in seiner Premieren-Spielzeit sprang ein hervorragender sechster Rang heraus. "Das war das beste Resultat unserer Vereinsgeschichte“, berichtet Schaibings Sportchef Franz Schaller. In der laufenden Runde war aber von Beginn an der Wurm drin. Nach 19. Spieltagen stehen erst zwölf Zähler auf der Habenseite. Der direkte Klassenerhalt ist mittlerweile Utopie. Es geht nur mehr darum, den SV Haus im Wald, der momentan mit drei Zählern weniger Schlusslicht ist, auf Distanz zu halten. Am Ostermontag steigt das Kellerduell der beiden Nachzügler. "Mario wollte auch im Hinblick auf dieses Schlüsselspiel nochmal ein Zeichen setzen“, berichtet Schaller, der den scheidenden Coach in den höchsten Tönen lobt: "Mario ist ein hervorragender Trainer, der viele neue Impulse gesetzt und die Mannschaft in allen Bereichen vorangebracht hat. Dass es in dieser Saison nicht läuft, hat vielerlei Gründe. Der Hauptgrund ist aber zweifellos, dass wir extremes Pech mit Verletzungen haben. Wenn auf unserem Niveau permanent vier, fünf Spieler fehlen, ist das über Dauer einfach nicht zu kompensieren. Bei uns gab es keinerlei Überlegungen, einen Wechsel auf der Kommandobrücke vorzunehmen. Wir bedauern den Entschluss von Mario und wünschen ihm alles erdenklich Gute.“



