Schahin Samadi kehrt zur SKG 23 zurück

Wiesbaden. Wenige Wochen nach dem geglückten Klassenerhalt bastelt die SKG 23 an ihrem Team für die kommende Gruppenliga-Saison. Dabei wird Trainer Efkan Yildiz künftig Unterstützung von einem alten Bekannten erhalten. Denn Schahin Samadi kehrt nach seinem Engagement bei der TSG Wörsdorf als Co-Trainer zu den 23ern zurück.
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Ende 2023 war er Samadi überraschend von seinem Amt als Coach des damaligen Kreisoberligisten zurückgetreten, nachdem seine Hauptbezugsperson im Verein, Deniz Bilgen, aus familiären Gründen den Verein kurzfristig verlassen hatte. "Wir haben nun wieder das Gespräch gefunden, Efkan und wir waren der Meinung, dass wir an der Seitenlinie mehr Unterstützung brauchen. Dazu passt Schahins Trainerprofil zu uns, das dürfte auch für viele junge Spieler interessant sein", sagt der sportliche Leiter der 23er, Mehmet Yildirim.
Ein Quartett geht
Parallel läuft auch die Kaderplanung an: "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt", sagt Yildirim. Der Verbleib einiger Spieler, darunter Maxim Bujnov, ist ungewiss. Drei Abgänge sind mit Marcus Vinicius Weinhardt, den es wohl Richtung Verbandsliga zieht, und Sami Chahloul (geht zum RLP-Oberligisten Eisbachtal) fix. Dazu meldet der FV Delkenheim jüngst Baldassar Nikolic als Zugang. Länger bekannt ist bereits der Wechsel von Obed Fey zur Germania. Doch auch neue Spieler werden den Weg zur SKG finden. Einige Neuzugänge will der Verein demnächst bekanntgeben.