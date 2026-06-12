Schahin Samadi kehrt zur SKG 23 zurück Trainer heuert wieder beim Gruppenligisten an und coacht gemeinsam mit Efkan Yildiz +++ Kaderplanungen in der heißen Phase von Philipp Durillo · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Efkan Yildiz, Schahin Samadi und der sportliche Leiter Mehmet Yildirim machen künftig bei der SKG 23 gemeinsame Sache. – Foto: SKG 23

Wiesbaden. Wenige Wochen nach dem geglückten Klassenerhalt bastelt die SKG 23 an ihrem Team für die kommende Gruppenliga-Saison. Dabei wird Trainer Efkan Yildiz künftig Unterstützung von einem alten Bekannten erhalten. Denn Schahin Samadi kehrt nach seinem Engagement bei der TSG Wörsdorf als Co-Trainer zu den 23ern zurück.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Ende 2023 war er Samadi überraschend von seinem Amt als Coach des damaligen Kreisoberligisten zurückgetreten, nachdem seine Hauptbezugsperson im Verein, Deniz Bilgen, aus familiären Gründen den Verein kurzfristig verlassen hatte. "Wir haben nun wieder das Gespräch gefunden, Efkan und wir waren der Meinung, dass wir an der Seitenlinie mehr Unterstützung brauchen. Dazu passt Schahins Trainerprofil zu uns, das dürfte auch für viele junge Spieler interessant sein", sagt der sportliche Leiter der 23er, Mehmet Yildirim.