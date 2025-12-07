Schafhausen hatte Hürth zu Gast. – Foto: Colourbox

Schafhausen unterliegt eiskalten Hürthern Fußball-Landesliga: Union Schafhausen verliert gegen den Mittelrheinliga-Absteiger mit 0:1. Der Trainer ist trotzdem sehr zufrieden.

Mit dem zwölften Sieg im 13. Spiel bleibt der FC Hürth weiterhin Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga und geht mit großen Schritten Richtung Wiederaufstieg. Dabei besaßen die Gäste gegen Union Schafhausen im Prinzip nur eine einzige gute Torgelegenheit, die sie jedoch eiskalt durch Manuel Kabanbi in der 19. Minute zum goldenen Treffer nutzten.

Heute, 14:45 Uhr Union Schafhausen Schafhausen FC Hürth FC Hürth 0 1 Abpfiff „Dieses Spiel haben wir wirklich unnötig verloren, denn wir hatten definitiv die besseren Torchancen“, war Unions Trainer Jörg Halfenberg etwas enttäuscht über den verpassten Sieg. Dennoch war er mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden, sie hat alles reingeworfen, hundertprozentigen Kampf geliefert, defensiv sehr gut gearbeitet und alles wegverteidigt, aber leider in der Offensive Pech mit Latten- und Pfostentreffern gehabt.