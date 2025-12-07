Schafhausen unterliegt eiskalten Hürthern

Mit dem zwölften Sieg im 13. Spiel bleibt der FC Hürth weiterhin Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga und geht mit großen Schritten Richtung Wiederaufstieg. Dabei besaßen die Gäste gegen Union Schafhausen im Prinzip nur eine einzige gute Torgelegenheit, die sie jedoch eiskalt durch Manuel Kabanbi in der 19. Minute zum goldenen Treffer nutzten.
„Dieses Spiel haben wir wirklich unnötig verloren, denn wir hatten definitiv die besseren Torchancen“, war Unions Trainer Jörg Halfenberg etwas enttäuscht über den verpassten Sieg. Dennoch war er mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden, sie hat alles reingeworfen, hundertprozentigen Kampf geliefert, defensiv sehr gut gearbeitet und alles wegverteidigt, aber leider in der Offensive Pech mit Latten- und Pfostentreffern gehabt.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de