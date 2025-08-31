Schafhausen und Teveren liefern ein typisches Auftaktspiel

Am 27. November 2022 gab es die Paarung Union Schafhausen gegen Germania Teveren zuletzt in der Fußball-Landesliga. Mit 4:1 gewann der heimische FC Union seinerzeit gegen die Gäste aus dem Geilenkirchener Ortsteil. Am Ende der Saison stiegen beide Vereine auf, Schafhausen als Meister, Teveren als Zweiter.

Die Germania stieg sofort wieder aus der Mittelrheinliga ab, Schafhausen hielt sich beinahe sensationell zwei Jahre in der obersten Verbandsklasse. Am Sonntagabend beschloss das Lokalduell – knapp 16 Kilometer liegen zwischen Heidestadion und dem Sportplatz „Im Kuhlert“ – den ersten Spieltag der Landesliga. Tore fielen keine, dennoch sahen die Zuschauer eine spannende und am Ende gar hektische Partie.

Wer sich fragte, welche Ideen die Trainer in der Vorbereitung erarbeitet haben, der bekam in den ersten 45 Minuten Anschauungsunterricht. Teveren mit klarer Dreierkette, aus deren Mitte Stefan Vujicic wie ein Drehkreuz immer wieder die Bälle verteilte. Mit flachen Pässen will die Germania nach vorne kommen, die Schienenspieler Olaife Orolade (links) und Joel Klieber spielen eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite hat der FC Union aus den Underdog-Jahren in der Mittelrheinliga das Gen mitgebracht, stark gegen den Ball zu arbeiten. Die Viererkette hat Halfenberg von Vorgänger Jochen Küppers übernommen, im Mittelfeld setzte er zunächst auf eine Raute.

In Halbzeit eins ergab sich aus der Taktik-Theorie ein gegenseitiges Neutralisieren auf gutem Niveau. Beide Mannschaften hielten Ordnung und Struktur und riskierten nicht zu viel. Ein Kopfball von Vujicic nach Ecke von Patrick Rubaszewski (15.) ging ans Außennetz. Als Rubaszewski sich auf der rechten Seite einmal geschickt um seinen Gegenspieler drehte, legte er zurück auf Niklas Kampa, der 17 Meter vor dem Tor eigentlich freie Schussbahn hatte. Sein Schuss flog aber weit über das Schafhausener Tor.

Systembedingt bot sich den Gästen in den Halbräumen viel Platz. „Wir hatten die Spielkontrolle, uns hat aber etwas die Tiefe gefehlt“, analysierte Germania-Trainer Sebastian Wirtz am Ende des Abends. Die Anhänger der Heimelf bekamen vor dem Wechsel zumindest noch eine Offensivaktion zu sehen. Tim Scheuvens schoss zwar in Richtung Germania-Tor, wurde aber geblockt (36.).

Nach der Pause wurde die Sache lebhafter. Bereits nach wenigen Sekunden zog Teverens Sechser Stefan Savic aus der Distanz ab, verzog aber um einen Meter. Zwei gefährlich getretene Ecken von Max Wickum sorgten für Unruhe im Union-Strafraum, ein Kopfball von Niklas Kampa wurde einen Meter vor der Linie geklärt. Wirtz brachte mit Marvin Dumslaff und Yannic Voussen zwei frische Offensivkräfte, was sich bemerkbar machte. Letzterer führte sich stark ein, nach einem Steckpass von Orolade legte er die Kugel um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (64.). Fünf Minuten später drehte sich Voussen blitzschnell um seinen Gegenspieler, Flachschuss aufs kurze Eck, aber Schafhausens Keeper Niklas Giesen brachte die Pranken an den Ball.

Auf Seiten der Heimelf brachte sich der eingewechselte Florent Sylaj in gute Schussposition. Der bullige Stürmer drehte sich fast elegant um die eigene Achse, hatte dann aber nicht die nötige Ruhe. Sein Schüsschen war kein Problem für Niklas Aretz (77.). Die Schlussphase brach an, die Abstände zwischen den Linien waren längst nicht mehr so eng wie zu Beginn. Teveren schaffte es allerdings nicht, die Geschwindigkeitsvorteile in nennenswerte Gelegenheiten umzumünzen. Und wie so oft kann dann eine Standardsituation den Ausschlag geben. Schafhausen trat eine Ecke scharf vors Tor, der Ball wurde aus kurzer Distanz abgelenkt, Aretz bewahrte sein Team mit einem bärenstarken Reflex vor der späten Niederlage.

Heftige Rudelbildung

Schluss war immer noch nicht. Voussen preschte mit Ball am Fuß in den Schafhausener Strafraum, Teveren war in Überzahl, aber Voussen blieb am letzten Abwehrbein hängen. Ein letzter Freistoß für Union war verhängt, als sich ein erstes Rudel bildete. Die Chance verpuffte, und nach dem Schlusspfiff sprinteten beide Bänke aufs Feld, um sich noch einmal kernig die Meinung zu sagen. Es blieb beim verbalen Austausch, das Kreis-Heinsberg-Derby endete torlos.

„Es war ein typisches Auftaktspiel, beide Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert. Mit ein bisschen Glück hätten wir am Schluss den lucky punch setzen können, das wäre aber nicht verdient gewesen“, ordnete Coach Jörg Halfenberg das Gesehene realistisch ein. Seine Mannschaft habe ihre Stärken in der Organisation und im Arbeiten gegen den Ball, der neue Trainer sieht den FC Union aber auch im Offensivspiel auf einem guten Weg. Und die Germania? „Am Ende müssen wir zufrieden sein“, sagte Wirtz mit Blick auf die Parade seines Keepers in der Nachspielzeit, wenngleich er mit dem nicht genutzten Übergewicht nach der Pause haderte. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, teilweise etwas zu langsam. Und im letzten Drittel waren wir zu ungefährlich“, befand der auffälligste Akteur Stefan Vujicic und traf es damit ziemlich genau.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de