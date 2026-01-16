Schafhausen sucht den nächsten Schritt nach stabiler Hinrunde

– Foto: Elmar Cüpper

Union Schafhausen hat sich nach dem Abstieg in der Landesliga Staffel 2 behauptet. Trainer Jörg Halfenberg spricht über Stabilität, taktische Arbeit und realistische Ambitionen für die Rückrunde.

Union Schafhausen überwintert in der Landesliga Staffel 2 auf Rang acht. Mit 19 Punkten aus 14 Spielen hat der Absteiger eine Hinrunde gespielt, die vor allem eines bestätigt: Der Verein ist in der Liga angekommen. Fünf Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 20:18 stehen für eine Mannschaft, die selten deutlich unterlegen war, aber ebenso häufig um Nuancen Punkte liegen ließ. Trainer Jörg Halfenberg spricht von einer Stabilisierung – ein Begriff, der die bisherige Entwicklung treffend beschreibt. Die Winterpause fiel bewusst kurz aus. Lediglich über die Weihnachtstage legte die Mannschaft eine Trainingspause ein, am 6. Januar nahm Schafhausen den Betrieb wieder auf. Der frühe Wiedereinstieg ist kein Zufall, sondern Teil eines klaren Plans. Da das erste Pflichtspiel bereits sechs Wochen nach der Pause ansteht und das konditionelle Fundament vorhanden ist, verzichtet das Trainerteam auf einen klassischen Aufbau. Stattdessen liegt der Fokus auf taktischen Feinheiten und Abläufen. Ein besonderes Element der Vorbereitung ist ein Trainingslagerwochenende in heimischer Umgebung, das dem Team zusätzliche Zeit für inhaltliche Arbeit geben soll.

Sportlich bewertet Halfenberg die Hinrunde differenziert. Die Mannschaft habe sich in der Landesliga stabilisiert, was nach dem Abstieg ein zentrales Ziel gewesen sei. Gleichzeitig bleibt das Gefühl, dass in einzelnen Spielen mehr möglich gewesen wäre. Die Tabelle unterstreicht diese Einschätzung: Der Abstand nach oben ist überschaubar, ebenso wie der Blick nach unten aktuell keine akute Sorge bereitet. Ein wesentlicher Faktor für die stabile Entwicklung ist die schnelle Integration neuer und junger Spieler. Die Mannschaft wurde auf mehreren Positionen neu formatiert, fand jedoch rasch zusammen. Gerade für einen Absteiger ist dieser Prozess nicht selbstverständlich. Dass sich das Team früh gefunden hat, wirkte sich positiv auf Struktur und Spielweise aus.