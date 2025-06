Schafhausen steigt ab, Weiden steht vor einem „Showdown-Spiel“

Die ersatzgeschwächten Hausherren starteten flott, Florent Sylaj gab nach drei Minuten den ersten Warnschuss ab. Paul Wolf setzte sich über links durch und fand erneut Sylaj, dessen Schuss aber geblockt wurde (9.). Der bullige Mittelstürmer war der Mann der Anfangsphase, in der 18. Minute prüfte er Weidens Keeper Frederik Said aus 17 Metern, zwei Minuten später wurde sein Schuss zur Ecke geklärt. Die fand von Wolf getreten den Weg zu Tim Scheuvens, der den Ball zu sehr über den Scheitel rutschen ließ. Weiden spielte ohne Hingabe, erst als Cem Hircin nach einer halben Stunde mit der Pike zentral aufs Tor schoss, musste Niklas Giesen erstmals eingreifen.

Mehr gab es nicht zu notieren von den Gästen. Schafhausen dagegen belohnte sich für die Überlegenheit mit dem Führungstreffer. Sylaj schirmte den Ball gut ab und legte raus aus Wolf, dessen Hereingabe aber geblockt wurde. Aus dem Hintergrund hielt Linksverteidiger Bin Thaqi einfach mal drauf und erwischte Said mit einen Schuss direkt neben den Pfosten (36.). „Wir wollten in der ersten Halbzeit zu viel Fußball spielen und haben die Zweikämpfe verloren. Die zweiten Bälle sind meistens bei Schafhausen gelandet“, bilanzierte Weidens Kapitän Meik Kühnel hinterher.

22 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als die Partie wieder ausgeglichen war. Nuredin Alikahn blieb trotz eines Schafhausener Klärungsversuchs am Ball, nette Körpertäuschung, und war die Schussbahn frei. Links unten schlug das Leder zum 1:1 ein (46.). „Wir wollten rigoros verteidigen und die Viertelstunde nach Wiederanpfiff überstehen“, ärgerte sich Union-Coach Jochen Küppers. Wer jetzt dachte, die Weidener würden ihre Klasse ausspielen und beim Tabellenletzten den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen, sah sich getäuscht. Die Teutonia blieb pomadig, von Offensivkräfte wie Sulayman Dawodu oder Yassine Ali Gnondi war überhaupt nichts zu sehen. Wolf hätte frei vor Said in Minute 67 Schafhausen wieder in Front bringen können, verzog aber mit seinem starken linken Fuß. Auf der anderen Seite rettete Giesen gegen Hircin, der aus kurzer Distanz dem Fuß hinhielt (78.).

„Das war kein Gaumenschmaus heute, aber wir nehmen den Punkt gerne mit“, sagte Kühnel und mahnte. „Wir sind noch nicht durch. Wir müssen die letzten beiden Spiele auf jeden Fall mit vollem Fokus angehen. Nächste Woche gegen Hennef ist ein Showdown-Spiel.“

Für die Unioner gab es trotz des feststehenden Abstiegs Applaus vom Publikum. „Wir haben uns vorgenommen, uns vernünftig zu verabschieden und bis zum Ende alles zu geben. Das kann uns niemand vorwerfen“, sagte Trainer Küppers. In den zwei Jahren habe der sympathische Dorfclub bis auf wenige Spiele absolut mithalten können. „Was das wert ist, werden wir im nächsten Jahr sehen, wenn der Kern der Mannschaft mit zwei Jahren Mittelrheinliga-Erfahrung in der Landesliga aufläuft.“

Schafhausen: Giesen - de Oliveira, Peschel, Beumers, Thaqi ((80. Sonnenschein) - Jennissen, Seferi, Schunk (62. Guncati), Wolf - Scheuvens (80. Küppers), Sylaj

Weiden: Said - Cetin, Ahns, Vujicic, Pacolli - Kühnel (66. Braun), Ruhrig (82. Tuncer), Alikahn, Gnondi - Hircin, Dawodu

