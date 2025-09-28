Verbissener Kampf im Kuhlert: Hier jagen Yves Henkens (l.) und Elias Halfenberg Gästespieler Jannis Kleefisch den Ball ab. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Schafhausen schlägt Arnoldsweiler mit 1:0 Fußball-Landesliga: Union Schafhausen bleibt ungeschlagen. Viktoria wählt defensiven Ansatz.

Gegen Union Schafhausen, das nun in den ersten fünf Partien der Fußball-Landesliga ungeschlagen geblieben ist, musste sich der Tabellenvorletzte Viktoria Arnoldsweiler einer weiteren Niederlage stellen. Mit 1:0 holte das Team von Trainer Jörg Halfenberg einen knappen Sieg und brachte den Mittelrheinliga-Absteiger des Vorjahres auf Platz sechs der Tabelle.

Das Match spielte sich überwiegend in der Hälfte der Kleeblätter ab, die für dieses Spiel eine eher defensive Spielidee ihres Trainers Stephan Langen umsetzen wollten. „Alles in allem war der Sieg für uns gewiss verdient, auch wenn nicht sehr viele gute Torchancen zu bestaunen waren, da sich der Gast sehr weit hat zurückfallen lassen und uns kaum gefährdete“, so Schafhausens Trainer Halfenberg. Tor nach doppeltem Doppelpass

Union ging in der 39. Minute durch einen schönen Angriff über die linke Seite mit einem doppelten Doppelpass und präziser Flanke von Max Beumers auf den Kopf von Mittelstürmer Florent Sylaj verdientermaßen mit 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit hätte dann die Viktoria den Ausgleich erzielen können, doch Unions Keeper Niklas Giesen entschärfte diese sehr gute Möglichkeit von Gästestürmer Jonas Bauer, indem er ihm erfolgreich den Winkel verkürzte. „Das hätte das 1:1 sein müssen, aber der Junge ist mal gerade 20 Jahre alt und spielte erstmals in der Startelf. Klar, dass ihm hier ein wenig die Routine und Abgeklärtheit fehlte“, wollte der Arnoldsweiler Coach seinen Jungs nicht nur in dieser Szene nichts vorwerfen.