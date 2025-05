Schafhausen macht zu viele Fehler

Zwei Elfmeter von Max Beumers hatten Union Schafhausen am vergangenen Mittwoch nach 0:2-Rückstand noch einen Zähler gegen Porz beschert. Auch am Sonntag lag Union mit 0:2 zurück, erneut verwandelte Beumers einen Strafstoß. Aber diesmal wurde es nichts mit dem Comeback, am Ende nahm der Tabellenzweite SSV Merten beim 4:1 die Punkte aus Heinsberg mit. Zehn Zähler beträgt der Rückstand des FC Union nun bereits auf einen Nichtabstiegsplatz.

Maximilian Decker hatte für Merten die erste Gelegenheit, er lenkte eine Hereingabe aufs kurze Eck, Niklas Giesen im Schafhausener Tor konnte klären. Schafhausen war gut im Spiel, bot den Gästen aber durchaus Räume an. Das rächte sich: Abdenbi Oubelkhiri drehte sich am Strafraum um seinen Gegenspieler, Giesen konnte seinen Schuss aber aus dem Eck fischen. Mertens Eliot Albert reagierte am schnellsten, wieder war Giesen dran, doch der Ball trudelte zur Führung des SSV ins Tor (22.).

Wie schon gegen Porz benötigte Schafhausen einen Elfmeter, um auf die Anzeigetafel zu kommen. Tim Scheuvens wurde in den Sechzehner geschickt, SSV-Keeper Pascal Geisler faustete den Ball und traf den Gegner, dem Schiedsrichter reichte das für einen Strafstoß. Zum dritten Mal in dieser Woche verwandelte Max Beumers links unten, es hieß 1:2.

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Schafhausen verlor unzählige Bälle im Spielaufbau, Merten geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Nach einer wunderbaren Kombination in der 69. Minute war das Spiel dann entschieden. Oubelkhiri spielte steil auf Pascal Köpp, der bediente in der Mitte Danny Simmo, der nur noch den Fuß hinhalten musste zum 1:3. Als Gaspard Fehlinger am Trikot gehalten wurde, gab es erneut Strafstoß, der gefoulte Stürmer verwandelte zum Endstand (89.). „Wir wussten, was heute auf uns zukommt. Ich kann mich an keine Chance der Schafhausener erinnern, wir hatten das hier sehr gut im Griff“, bilanzierte SSV-Coach Bünyamin Kilic nach dem achten ungeschlagenen Spiel in Serie.

„Wir sind keine Fantasten, die Luft ist dünn“, sagte Küppers mit Blick auf die Tabelle, ohne ein mögliches Wunder schon ganz abzuschreiben. „Wir spielen die Runde ganz normal zu Ende. Ich werde jetzt nicht sagen: Das war es jetzt.“

Schafhausen: Giesen - Schwippe (62. Demming), Peschel, Hotopp (32. Henkens), Beumers - Jennissen, Seferi, Schunk (69. Küppers), de Oliveira - Halfenberg (84. , Scheuvens)

