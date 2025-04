Schafhausen macht „zu einfache Fehler“

„Die schießen zehn Mal aufs Tor und erzielen sechs Treffer. Wir stehen zweimal allein vor dem Torwart – einmal in der 4. Minute – und machen den Ball nicht rein. Unterm Strich machen wir zu einfache Fehler auf diesem Niveau, die heute gnadenlos bestraft worden sind“, fasste ein verärgerter Küppers zusammen.

Halbzeit eins konnten die Unioner vom Ergebnis her knapp gestalten: Leon Pingen (24.) hatte den Gastgeber in Führung gebracht, nachdem sein Freistoß von der Schafhausener Mauer abgeblockt wurde. „Da haben wir abgeschaltet“, kritisierte Küppers. Paul Wolf erzielte nach einer Ecke mit einem Distanzschuss in den Winkel fast im Gegenzug den Ausgleich (25.).