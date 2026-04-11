Schafhausen ist in Fliesteden ohne Chance

Schafhausens Torhüter Niklas Giesen hatte reichlich Gelegenheit, sich auszuzeichnen. – Foto: Nick Förster

In der Fußball-Landesliga kassiert Union Schafhausen beim SC Fliesteden eine 0:3-Niederlage. Die Gastgeber lassen zahlreiche Gelegenheiten aus.

Mit 0:3 unterlag der FC Union Schafhausen am Samstagnachmittag in der Fußball-Landesliga beim SC Fliesteden. Die Niederlage hätte noch deutlich höher ausfallen können, die von Ex-Alemannia-Coach Helge Hohl trainierten Gastgeber ließen reihenweise gute Einschussmöglichkeiten aus.

Giesen mit starken Paraden

Bis zum 1:0 durch Gianluis Di Fine (26.) hielt der FC Union gut mit. „Taktisch haben wir gut verschoben und in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen“, resümierte Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg die ersten 45 Minuten. Bei einer guten Szene von Bilal Chanaa verhinderte Torhüter Niklas Giesen einen höheren Rückstand.

Ganz anders das Bild nach der Pause. Fliesteden erspielte sich Chance um Chance, die SC-Akteure überboten sich förmlich im Auslassen von Hochkarätern. Immer wieder konnte Giesen sich mit starken Paraden auszeichnen. Beim 0:2 war der Union-Schlusmann machtlos, Chanaa schob den Ball präzise ins Eck (69.). In der 82. Minute legte Kenan Catic das 3:0 nach.

„Insgesamt geht der Sieg für Fliesteden absolut in Ordnung, weil wir einfach zu viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. So kam der Gegner zu Chancen, Gott sei Dank haben sie nicht alle genutzt“, fasste Halfenberg die Auswärtsfahrt zusammen. Fliesteden kletterte durch den Sieg vor den Sonntagsspielen vorübergehend auf Rang vier, Schafhausen bleibt mit 27 Punkten Achter.

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