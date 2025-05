Schafhausen hält den Abstiegskampf spannend

De Oliveira und Schunk treffen

Auch wenn es im Fußball keine Konjunktive gibt: Aber hätte Kölns Kapitän Gjorgji Antoski in der 7. Minute statt an die Unterkante der Latte zwei, drei Zentimeter tiefer gezielt, vielleicht wäre die Partie anders gelaufen. So gingen die Hausherren in Führung. Paul Wolf kam nach einem Ball auf den entfernten Pfosten an die Kugel und beförderte sie zurück ins Zentrum. Rechtsverteidiger Max de Oliveira zog ab und erzielte sein erstes Tor in der Mittelrheinliga. „Für ihn freut es mich besonders, er macht mit seinen 20 Jahren eine tolle Entwicklung“, sagte Küppers. Und sein Team legte nach: Nach einem Ballgewinn steckte Andi Seferi für Nico Schunk durch, der aus rund 20 Metern den Ball an den Innenpfosten und von dort ins Netz setzte. Es war erst das 26. Saisontor an Spieltag 26, Schafhausen bleibt das offensivschwächste Team der Liga.