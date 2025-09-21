 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht
Schafhausen war bei Glesch-Paffendorf zu Gast.
Schafhausen war bei Glesch-Paffendorf zu Gast. – Foto: Daniel Karmann/dpa

Schafhausen gewinnt mit 4:1 in Glesch-Paffendorf

In der Fußball-Landesliga gelingt der Mannschaft von Jörg Halfenberg ein ungefährdeter Erfolg.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
LL Mittelrhein St. 2
Schafhausen
Glesch

Ein 4:1-Sieg gelang dem Fußball-Landesligisten Union Schafhausen beim SV Viktoria Glesch-Paffendorf. Dabei feierte der Gast vier Debütanten in der Torschützenlisteß. Florent Sylaj, Elias Halfenberg, Max Beumers und Justin Küppers trugen sich in die Trefferliste der Union ein. Nach 37 Minuten trafen die „Schoppeser zum 1:0 durch Sylaj. Das nahm der spielbestimmende Gast auch mit in die Pause.

Die endgültige Entscheidung

In der 55. Minute erhöhte Elias Halfenberg auf 2:0. Etwas enger wurde es, als die Gastgeber durch Jannik Morillo-Torres den Anschlußtreffer (77.) markierten. Die Antwort und endgültige Entscheidung erfolgte durch Unions Max Beumers zum 3:1 (90.). Und in der Nachspielzeit erhöhte Justin Küppers auf 4:1 (90.+3). Union-Coach Jörg Halfenberg freute sich darüber, „wie meine Mannschaft das heute ruhig und geduldig ausgespielt hat“. Er ergänzte, „wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“.

Heute, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
1
4
Abpfiff

Bereits am Mittwoch tritt Union zum Pokalspiel beim SV Eilendorf (19 Uhr, Halfenstraße) an.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de

Aufrufe: 021.9.2025, 21:00 Uhr
Aachener ZeitungAutor