Schafhausen war bei Glesch-Paffendorf zu Gast. – Foto: Daniel Karmann/dpa

Schafhausen gewinnt mit 4:1 in Glesch-Paffendorf In der Fußball-Landesliga gelingt der Mannschaft von Jörg Halfenberg ein ungefährdeter Erfolg. Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Schafhausen Glesch

Ein 4:1-Sieg gelang dem Fußball-Landesligisten Union Schafhausen beim SV Viktoria Glesch-Paffendorf. Dabei feierte der Gast vier Debütanten in der Torschützenlisteß. Florent Sylaj, Elias Halfenberg, Max Beumers und Justin Küppers trugen sich in die Trefferliste der Union ein. Nach 37 Minuten trafen die „Schoppeser zum 1:0 durch Sylaj. Das nahm der spielbestimmende Gast auch mit in die Pause.

Die endgültige Entscheidung In der 55. Minute erhöhte Elias Halfenberg auf 2:0. Etwas enger wurde es, als die Gastgeber durch Jannik Morillo-Torres den Anschlußtreffer (77.) markierten. Die Antwort und endgültige Entscheidung erfolgte durch Unions Max Beumers zum 3:1 (90.). Und in der Nachspielzeit erhöhte Justin Küppers auf 4:1 (90.+3). Union-Coach Jörg Halfenberg freute sich darüber, „wie meine Mannschaft das heute ruhig und geduldig ausgespielt hat“. Er ergänzte, „wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“.

Heute, 15:00 Uhr BC Viktoria Glesch-Paffendorf Glesch Union Schafhausen Schafhausen 1 4 Abpfiff Bereits am Mittwoch tritt Union zum Pokalspiel beim SV Eilendorf (19 Uhr, Halfenstraße) an.