Schafhausen gerät früh auf die Verliererstraße

Zwei frühe Gegentreffer haben Union Schafhausen auf die Verliererstraße gebracht. Mit 1:2 musste sich das Team von Coach Jörg Halfenberg dem Fußball-Landesligisten TuS Chlodwig Zülpich geschlagen geben.

Eigentlich waren die Hausherren gut im Spiel, wären da nicht die Minuten sechs und sieben gewesen. Zunächst hob Union das Abseits auf, sodass Devin Nickisch das 0:1 erzielen konnte. Die folgende Aktion war eine Kopie des ersten Treffers, nur dass man sich zuvor noch gegenseitig anschoss und Tim Birkenheuer diesmal der Nutznießer war.

Nach Rot für Zülpichs Lucas Carrell (27., Notbremse) durfte Schafhausen lange Zeit in Überzahl agieren. In der zweiten Halbzeit boten sich in einem hektischen Spiel viele Chancen. Elias Halfenberg gelang im Fünfmeterraum der Anschlusstreffer zum 1:2 (57.). Dies sollte aber auch der Endstand sein, da zweimal Zülpichs Keeper Jan Beyers stark parierte und die Heimelf den Ball nicht über die Torlinie bringen konnte.

