Schafhausen geht mit viel Elan ins Kellerduell

Der Fußball-Mittelrheinligist reist am Sonntag zum Drittletzten Hennef, bei dem der Trainer zurückgetreten ist. Vier Spieler fallen aus.

Dabei ist es trotz ähnlicher Bilanzen in der Rückrunde – Hennef hat acht Punkte geholt (11:23 Tore), Schafhausen fünf 8:26 Tore) – ein ungleiches Duell. „Hennef ist top besetzt“, weiß Jochen Küppers und nennt Burak Mus und Nils Teixeira.

Union Schafhausen möchte eine Siegesserie starten. So hat Trainer Jochen Küppers seine Spieler motiviert. „In Hennef wollen wir volles Programm angreifen“, gibt der Trainer für das Kellerduell am Sonntag (15 Uhr) beim Drittletzten der Mittelrheinliga vor.

Doch die Hennefer sind verunsichert. Nach dem starken 2:2 beim designierten Meister Bonner SC setzte es vier Niederlagen in Folge mit 1:15 Toren. Nach dem 1:5 in Porz erklärte Trainer Fatih Özyurt seinen Rücktritt. Unabhängig davon, wer ihm nachfolgt, rechnet Jochen Küppers mit einem neuen Impuls beim Gastgeber. Die erste Änderung haben die Schafhausener bereits am Montag mitgeteilt bekommen: Gespielt wird nicht auf Natur-, sondern auf Kunstrasen.

Bei der Vorgabe, über 90 Minuten alles reinzuwerfen und die Fehler zu minimieren, muss Jochen Küppers auf vier Spieler verzichten. Michael Peschel ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt, Marc Hotopp, der zur neuen Saison nach Uevekoven wechselt, ist in Urlaub gefahren. Verletzungsbedingt fallen Phillip Grüttner und Janis Schwippe, der sich im Training einen Meniskusabriss zuzog und am Donnerstag operiert wurde, aus. „Ansonsten sind alle Spieler an Bord“, sagt Jochen Küppers.