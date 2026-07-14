Schafhausen fordert Titelverteidiger: "Haben nichts zu verlieren" Der Landesligist empfängt den amtierenden Pokalsieger am 18. August zu Hause. von red · Heute, 10:21 Uhr · 0 Leser

Einen Pokal-Fight will Union Schafhausen im Mittelrheinpokal dem Titelverteidiger Viktoria Köln liefern. – Foto: Daniel Frenken

Großes Los für den FC Union Schafhausen. Bei der Auslosung der ersten Runde im Verbandspokal am Mittelrhein am 8. Juli zog der Landesligist einen echten Kracher. Am Dienstag, den 18. August, gibt der Drittligist und amtierende Pokalsieger Viktoria Köln seine Visitenkarte im Kuhlert ab. Für den Verein aus dem Kreis Heinsberg wirft das Duell gegen die Profis bereits seine Schatten voraus.

Der Weg in den Verbandspokal Für den FC Union Schafhausen ist der Einzug in den Mittelrheinpokal ein großer Erfolg. Die Mannschaft qualifizierte sich als Zweiter des Kreispokals Heinsberg für den Wettbewerb auf Verbandsebene. Das dortige Finale ging zwar deutlich mit 4:0 gegen Dynamo Erkelenz verloren, doch das Ticket für die erste Runde des Mittelrheinpokals war der Union nicht mehr zu nehmen. Zuletzt spielten die Schafhausener in der Saison 2022/23 im Verbandspokal mit, mussten sich damals jedoch bereits in der ersten Runde aus dem Wettbewerb verabschieden. Nun folgt der nächste Anlauf – und der Gegner könnte kaum namhafter sein.

Titelverteidiger reist nach Heinsberg Mit dem Drittligisten Viktoria Köln wartet eine Mammutaufgabe auf den Landesligisten. Die Mannschaft von Cheftrainer Marian Wilhelm reist als amtierender Titelverteidiger an. Erst im Mai 2026 hatten sich die Höhenberger in einem dramatischen Finale im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Fortuna Köln durchgesetzt und den Pokal geholt. Trotz der klaren Rollenverteilung herrscht im Lager der Unioner riesige Vorfreude auf das Aufeinandertreffen. „Das ist eine tolle Sache, mal gegen einen gestandenen Drittligisten zu spielen und ihnen hier bei uns zu Hause in Schafhausen die Grenzen aufzuzeigen. Das wird mit Sicherheit eine tolle Herausforderung", so Jörg Halfenberg scherzhaft und fügt hinzu "Das ist natürlich ein Gegner, den man sich einfach wünscht, um ihn einmal auf dem eigenen Geläufe zu haben und alles dagegenzuwerfen, was man zur Verfügung hat.“