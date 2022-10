Schafhausen dreht Rückstand noch Bei der U23 des 1. FC Düren liegt die Union 0:1 zurück und gewinnt noch mit 3:1.

1. FC Düren II – Un. Schafhausen 1:3 (1:2): Trotz einer schwachen ersten halben Stunde und eines 0:1-Rückstands fuhr die Union mit einem Sieg nach Hause. „Die Körperlichkeit in den Zweikämpfen hat gefehlt. Das hat auch etwas mit unserem Laufaufwand zu tun. Nach 35 Minuten sind wir viel griffiger geworden und haben es deutlich besser gemacht“, freute sich Union-Coach Jochen Küppers über den Erfolg.

Seine Elf hätte früh in Führung gehen können. Doch der Foulelfmeter, geschossen von Michael Peschel, wurde von FCD-Keeper Yannick Marko pariert (6.). Die Dürener hatten in der ersten halben Stunde viel Ballbesitz, verschoben gut und ließen den Ball schnell zirkulieren. Nach einer Flanke ging der Kopfball von Jonas Schneider zwar an die Latte, Timo Kondziella (21.) reagierte als Erster und staubte ab.