Schafhausen besiegt Fliesteden

Der FC Union Schafhausen bleibt in der Fußball-Landesliga als eines von drei Teams ohne Niederlage. Gegen den starken Aufsteiger SC Fliesteden feierte Union einen 2:0-Heimerfolg. „Der Sieg war verdient, das muss man klar sagen“, freute sich Coach Jörg Halfenberg nach der Partie.

Bereits in der zweiten Minute ging Schafhausen in Führung. Außenverteidiger Max de Oliveira nahm die Kugel nach einem Pressschlag aufund versenkte sie im langen Eck. Der Mittelrheinliga-Absteiger verdichtete das Zentrum, die spielstarken Individualisten der Gäste nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und Union hatte in Niklas Giesen einen starken Rückhalt, der Mitte der ersten Hälfte mit einem „Wahnsinns-Reflex“ (Halfenberg) den Ausgleich verhinderte.

Tim Scheuvens (74.) krönte einen der zahlreichen gefährlichen Konter mit dem 2:0-Endstand. „Es passt derzeit“, freute sich Halfenberg. Sein Team kletterte durch den Erfolg auf Rang vier und tritt am kommenden Sonntag beim punktgleichen SV Breinig an.

