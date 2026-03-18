Schafft Schalke 04 mit Edin Džeko den Aufstieg? von Redaktion · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Schalke 04 Fans – Foto: KI-generiert mit Google Gemini

Schalke 04 gehört zu den traditionsreichsten Fußballvereinen im deutschen Profifußball und verfügt außerdem über eine ganz besondere Fangemeinde. In den vergangenen Spielzeiten lief es allerdings zumeist wenig erfreulich für Königsblau, das nach einem zwischenzeitlichen Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Saison dann sogar lange Zeit gegen einen drohenden Abstieg in die 3. Liga kämpfen musste.

Aber in der aktuellen Spielzeit läuft es für den FC Schalke 04 deutlich besser und unter dem neuen Trainer Miron Muslic haben sich die Knappen deutlich gesteigert und sind als aktueller Tabellenführer nach dem 24. Spieltag ganz vorne im Aufstiegsrennen. Allerdings geht es in der Tabelle der 2. Bundesliga weiterhin sehr eng zu und dadurch muss Schalke 04 bis zum Saisonende weiter eifrig Punkte einsammeln. Im Wintertransferfenster hat der FC Schalke 04 noch einmal zusätzlich aufgerüstet und vor allem durch die Verpflichtung von Edin Džeko im Aufstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen auch an die Konkurrenten gesendet.





Wintertransfers sorgen bei Schalke 04 für mehr Dynamik in der Offensive Der FC Schalke 04 sorgte im letzten Transferfenster vor allem durch die Verpflichtung von Edin Džeko für große Aufmerksamkeit. Schließlich bringt der frühere Bundesliga-Torjäger reichlich Erfahrung von seinen Profistationen in den internationalen Topligen mit und soll S04 mit seinem Torriecher helfen, den Aufstieg zu schaffen. Darüber hinaus soll Edin Džeko aber auch eine Führungsrolle bei Königsblau übernehmen und gerade auch den vielen jungen Spielern im Kader helfen. Für die meisten Anhänger war der Transfer von Edin Džeko eine große positive Überraschung. Es handelte sich für die Verantwortlichen von Schalke 04 um eine plötzlich auftauchende Möglichkeit, für einen besonders unerwarteten Transfer, welcher teilweise sogar mit früheren Star-Transfers wie Raúl verglichen wurde. Die Euphoriewelle bei den Fans ging voll viral, sofort alle Trikots ausverkauft, selbst die Fanartikel-Restposten auf der Schnäppchenplattform mein-deal.com waren ausverkauft, alles überschlug sich, denn für einen Zweitligisten einen so bekannten Stürmer (Ex-ManCity, Inter usw.) zu holen, galt als echter „Coup“. Neben dem bosnischen Superstar Edin Džeko hat Schalke 04 im Winter aber noch einige weitere interessante Verstärkungen nach Gelsenkirchen geholt. Diese Neuzugänge sollen den Kader von Schalke 04 nicht nur in der Breite verbessern, sondern die Mannschaft auch in der Spitze spürbar verstärken. Gerade auch im anstehenden Endspurt dieser Zweitligasaison könnte auch ein breiter Kader noch wichtig werden, um in den kommenden Wochen Formschwankungen, Sperren und Verletzungen bestmöglich auffangen zu können. Wobei auch die Winterneuzugänge Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche und Moussa Ndiaye sofort eingeschlagen sind und dem Aufstiegskandidaten FC Schalke 04 auf Anhieb nochmal mehr Qualität gegeben haben.