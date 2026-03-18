Schalke 04 gehört zu den traditionsreichsten Fußballvereinen im deutschen Profifußball und verfügt außerdem über eine ganz besondere Fangemeinde. In den vergangenen Spielzeiten lief es allerdings zumeist wenig erfreulich für Königsblau, das nach einem zwischenzeitlichen Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Saison dann sogar lange Zeit gegen einen drohenden Abstieg in die 3. Liga kämpfen musste.
Aber in der aktuellen Spielzeit läuft es für den FC Schalke 04 deutlich besser und unter dem neuen Trainer Miron Muslic haben sich die Knappen deutlich gesteigert und sind als aktueller Tabellenführer nach dem 24. Spieltag ganz vorne im Aufstiegsrennen. Allerdings geht es in der Tabelle der 2. Bundesliga weiterhin sehr eng zu und dadurch muss Schalke 04 bis zum Saisonende weiter eifrig Punkte einsammeln. Im Wintertransferfenster hat der FC Schalke 04 noch einmal zusätzlich aufgerüstet und vor allem durch die Verpflichtung von Edin Džeko im Aufstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen auch an die Konkurrenten gesendet.
Der FC Schalke 04 sorgte im letzten Transferfenster vor allem durch die Verpflichtung von Edin Džeko für große Aufmerksamkeit. Schließlich bringt der frühere Bundesliga-Torjäger reichlich Erfahrung von seinen Profistationen in den internationalen Topligen mit und soll S04 mit seinem Torriecher helfen, den Aufstieg zu schaffen. Darüber hinaus soll Edin Džeko aber auch eine Führungsrolle bei Königsblau übernehmen und gerade auch den vielen jungen Spielern im Kader helfen. Für die meisten Anhänger war der Transfer von Edin Džeko eine große positive Überraschung. Es handelte sich für die Verantwortlichen von Schalke 04 um eine plötzlich auftauchende Möglichkeit, für einen besonders unerwarteten Transfer, welcher teilweise sogar mit früheren Star-Transfers wie Raúl verglichen wurde. Die Euphoriewelle bei den Fans ging voll viral, sofort alle Trikots ausverkauft, selbst die Fanartikel-Restposten auf der Schnäppchenplattform mein-deal.com waren ausverkauft, alles überschlug sich, denn für einen Zweitligisten einen so bekannten Stürmer (Ex-ManCity, Inter usw.) zu holen, galt als echter „Coup“.
Neben dem bosnischen Superstar Edin Džeko hat Schalke 04 im Winter aber noch einige weitere interessante Verstärkungen nach Gelsenkirchen geholt. Diese Neuzugänge sollen den Kader von Schalke 04 nicht nur in der Breite verbessern, sondern die Mannschaft auch in der Spitze spürbar verstärken. Gerade auch im anstehenden Endspurt dieser Zweitligasaison könnte auch ein breiter Kader noch wichtig werden, um in den kommenden Wochen Formschwankungen, Sperren und Verletzungen bestmöglich auffangen zu können. Wobei auch die Winterneuzugänge Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche und Moussa Ndiaye sofort eingeschlagen sind und dem Aufstiegskandidaten FC Schalke 04 auf Anhieb nochmal mehr Qualität gegeben haben.
Edin Džeko stellt bereits seit vielen Jahren einen klassischen Mittelstürmer mit außergewöhnlichem Torinstinkt dar. Trotz seiner bald bereits 40 Jahre hat der bosnische Nationalstürmer immer noch eine unglaubliche Präsenz im Strafraum und hat scheinbar auch seinen eingebauten Torriecher nicht verloren. Edin Džeko hat seine Bedeutung für die Aufstiegsträume von Schalke 04 vom ersten Auftritt an unter Beweis gestellt. Schließlich erzielte der bosnische Stürmer in seinen ersten sechs Spielen für Königsblau nicht nur direkt unglaubliche vier Tore, sondern konnte zusätzlich auch noch drei Vorlagen zu weiteren Treffern seiner Mannschaft für sich verbuchen.
Die Tabellenführung von Schalke 04 nach dem 24. Spieltag klingt aus Sicht der Anhänger von Schalke 04 sehr vielversprechend. Allerdings geht es im Bundesligaunterhaus im Aufstiegsrennen sehr eng zu und es können sich realistisch betrachtet bei einem Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga weiterhin noch fünf Vereine Hoffnung auf einen direkten Aufstieg oder zumindest auf das Erreichen des Relegationsplatzes machen.
Diese enge Situation im Aufstiegsrennen sorgt für reichlich Spannung in der 2. Bundesliga und es kämpfen weiterhin neben dem FC Schalke 04 noch einige weitere Vereine um den Traum vom Aufstieg ins Bundesligaoberhaus. Hierzu gehören der SC Paderborn 07, Darmstadt 98, die SV 07 Elversberg und auch die Mannschaft von Hannover 96. Dahinter haben der 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC wahrscheinlich schon einen zu großen Punkterückstand, um noch einmal ernsthaft ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Allerdings könnten selbst diese beiden Mannschaften mit einer eigenen Erfolgsserie und bei Ausrutschern der Konkurrenz vielleicht doch noch mal von einem Aufstieg träumen.
Im Aufstiegsrennen stehen alle Vereine unter einem großen Druck. Wobei ein Traditionsverein wie der FC Schalke 04 immer unter besonderer Beobachtung steht und reichlich Druck auf der Mannschaft lastet. Hier könnte ein Spieler wie Edin Džeko dem Team nicht nur mit seinen Toren helfen, sondern gerade auch den jüngeren Spielern in den eigenen Reihen wichtige Tipps für einen besseren Umgang mit dem Druck im Saisonschlussspurt mitgeben.