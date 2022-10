Schafft Mingolsheim Sprung an Tabellenspitze TuS erwartet FV Wiesental zum Nachholspiel

Ungefährdete drei Punkte holte sich der TuS Mingolsheim gegen Odenheim. „Der Sieg sowie das Ergebnis gehen absolut in Ordnung. Odenheim hat sich in der ersten Halbzeit ordentlich präsentiert und auch gut dagegengehalten. Trotzdem können wir in der ersten Halbzeit höher führen, sodass der 1:0-Pausenstand doch etwas schmeichelhaft war. In der zweiten Halbzeit konnten wir nach wenigen Minuten auf 2:0 erhöhen und Odenheim hatte anschließend wenig entgegenzusetzen. Fortan kontrollierten wir das Spiel und erhöhten in der Folge auf 5:0“, ließ Moritz Neuburger den erfolgreichen Spieltag Revue passieren.

Am Donnerstag kann der TuS nun auf Rang eins springen. Nötig ist dafür ein Sieg im Nachholspiel gegen den FV Wiesental. „Wir freuen uns auf das Nachholspiel gegen Wiesental sowie unser erstes Flutlichtspiel in diesem Jahr. Wiesental hat wie jedes Jahr eine gute Mannschaft und wird sich auch im späteren Verlauf der Saison ganz oben wiederfinden. Aktuell sieht es so aus, dass unser Kader wieder fast vollständig gefüllt ist, weshalb wir wieder mehr Optionen und Alternativen haben. Wir brennen und wollen uns mit einem Sieg erstmalig an die Tabellenspitze katapultieren. Zuhause konnten wir bisher alle Spiele gewinnen und so wollen wir unsere Serie ausbauen“, freut sich Neuburger auf die Partie.

3:2 setzte sich der FV Wiesental beim FV Ubstadt durch und sorgte so für Zufriedenheit bei Resul Polat: „Ich bin mit der gezeigten Leistung gegen Ubstadt sehr zufrieden. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns.“

Nun will der FVW auch in Mingolsheim punkten – sogar dreifach, wenn es nach Polat geht: „Unser Ziel ist es, natürlich auch in Mingolsheim zu gewinnen. Wir müssen jede Woche und jedes Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen und das müssen wir auch, um in Mingolsheim zu bestehen. Wenn wir mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen und den Ball und Gegner gut laufen lassen, bekommen wir auch dort unsere Möglichkeiten, um zu gewinnen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ein spannendes und faires Spiel wird.“

PROGNOSE:

Seit Wochen ist der TuS Mingolsheim ungeschlagen, doch auch Wiesental gewann drei der letzten vier Partien. Man darf also eine gleichermaßen spannende wie ansprechende Partie erwarten - mit offenem Ausgang.