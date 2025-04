Schafft Hauzenberg die Trendwende? Seebach vs. Bogen

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Nach der vermeidbaren Niederlage in Parsberg galt es in der kurzen Trainingswoche alles Negative auszublenden und an die eigene Stärke zu appellieren. Die aktuelle Situation ist nicht einfach, aber wir üben keinerlei Druck auf die Spieler aus und bleiben ruhig und positiv. Die Jungs trainieren Woche für Woche hervorragend, aber können dies in den Spielen nicht abrufen und aktuell den sprichwörtlichen Knoten nicht lösen. Mal abwarten , ob dieser nun gegen eine formstarke Spiele aus Landshut platzt."Personalien: Der Einsatz von Christoph Traxinger steht auf der Kippe. Thomas Köglmeier ist wieder an Bord.

Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): "Nach dem sehr wichtigen Sieg gegen Amberg erwartet uns beim unangefochtenen Spitzenreiter eine mehr als schwere Aufgabe. Schließlich hat unser Gegner die beste Defensive der Liga und wird alles daran setzen, um wieder in die Spur zu kommen. Mit Hobelsberger und Wiesmeier verfügen die Hauzenberger in der Offensive über extrem gefährliche Spieler und sind zudem stark bei Standardsituationen."



Personalien: Es gibt noch einige Fragezeichen. Fest steht, dass neben den bereits zuletzt zu ersetzenden Akteuren auch der formstarke Kilian Bauer nicht spielen kann.